U godinu dana gotovo udvostručen broj milijardera u svijetu kriptovaluta

U posljednjih 12 mjeseci ukupna je vrijednost tržišta kriptovaluta porasla za 170%, odnosno tamo se sada "vrti" oko 1,6 bilijuna dolara više nego u ovom razdoblju lani. Slijedom takvog razvoja događaja i porasta cijena gotovo svih vodećih kriptovaluta, od bitcoina do manjih altcoina, porastao je i broj milijardera iz kritposvijeta, piše Forbes.

Prema njihovoj tradicionalnoj ljestvici milijardera, sada je u svijetu 17 ljudi koji svoje bogatstvo, veće od milijarde dolara, duguju kriptovalutama. Prošle ih je godine bilo samo devet. Trenutačno se njihovo ukupno bogatstvo procjenjuje na 93 milijarde dolara (lani je to bilo 37 milijardi).

Najbogatiji će – u zatvor

Već treću godinu zaredom, osnivač i bivši izvršni direktor kriptoburze Binance, Changpeng CZ Zhao, najbogatiji je pojedinac u svijetu kriptovaluta. Trenutačno je "težak" oko 32,5 milijarde dolara, no to mu neće pomoći pred zakonom. Naime, prije nekoliko ga je dana sud u Washingtonu osudio na 4 mjeseca zatvora zbog propusta u poslovanju Binancea, zbog kojih ta kompanija nije imala učinkovit sustav borbe protiv pranja novca. CZ je krivnju priznao u studenome, povukao se s čelnog mjesta kompanije, no zbog svojih će grijeha ipak morati u zatvor.

Changpeng CZ Zhao pokazuje koliko mjeseci će provesti iza rešetaka X / @cz_binance

Na drugom mjestu ljestvice najbogatijih kriptomilijardera nalazi se Brian Armstrong, suosnivač Coinbasea, s procijenjenim bogatstvom od 11,2 milijarde dolara. Slijede ga Giancarlo Devasini iz Tethera s 9,2 milijarde dolara, Michael Saylor (Microstrategy, 4,4 milijarde dolara), a top 5 zatvara Paolo Ardoino (Tether, 3,9 milijardi dolara).

Do 10. mjesta slijede još i Jean-Louis van der Velde (Tether, 3,9 milijardi dolara), Chris Larsen (Ripple, 3,2 milijarde dolara), Fred Ehrsam (Coinbase, 3,2 milijarde dolara), Matthew Roszak (investitor, Bloq, 3,1 milijarda dolara) te Jed McCaleb (Mt. Gox, Ripple, 2,9 milijardi dolara).