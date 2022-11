U SAD-u zaplijenjeno više od 50.000 bitcoina ukradenih s nekadašnje tržnice Silk Road

Najveća policijska zapljena u povijesti kriptovaluta u SAD-u, kao i druga najveća financijska zapljena sredstava ikada, dogodila se 21. studenoga prošle godine. O njoj javnost doznaje tek sada, budući da je optuženik priznao kaznena djela koja su mu tužitelji stavili na teret. On je James Zhong iz mjesta Gainesville u saveznoj državi Georgija, i jedan je od počinitelja raznih prevara na odavno ugašenoj tržnici s Dark weba, Silk Roadu. Osnivač ove tržnice Ross Ulbricht i dalje je u zatvoru, a Zhong, prema optužnici, nije povezan s njime. No, i on bi mogao dobiti do 20 godina zatvora.

Kod Zhonga je policija u studenome obavila pretragu doma, zbog sumnji u krađu, i to nakon gotovo deset godina traganja za nestalim bitcoinima. U konačnici je pronađeno nešto više od 51.680 bitcoina, nešto ostalih ulaganja te 661.900 dolara u gotovini. Policija je preračunala po lanjskom tečaju, jer tada je bitcoin bio na svojem vrhuncu, pa je došla do cifre od 3,36 milijardi dolara u bitcoinu, koje su Zhongu oduzete. Trenutačno im je vrijednost oko trećine tog iznosa, dakle nešto manje od milijarde dolara.

Prevario ilegalnu tržnicu

Zhong je, kaže optužnica, iskoristio propust u funkcioniranju samog Silk Roada, pa je uspio nizom automatiziranih transakcija prevariti njegov sustav te na svoj račun prebaciti tako veliku količinu kriptovaluta. Pritom je skrivao svoj identitet, kasnije prebacivao bitcoine na razne račune kako bi im zameo trag, pa ih naposlijetku sakrio i držao skrivenima desetak godina. No, policija je pratila trag novca i u konačnici razotkrila počinitelja.

Dio zaplijenjenih stvari DOJ

Zanimljivo je i gdje je Zhong držao svoj digitalni wallet s ovim bogatstvom. Objavljeno je kako je dio od 50.491 bitcoina pronađen na hardverskom walletu, koji je bio skriven na dnu kupaonskog ormarića, ispod pokrivača, u limenci za kokice. Drugi dio bio je u podzemnom sefu skrivenom u podu kuće.

Nakon ove zapljene Zhong je organima reda u ožujku ove godine predao još oko 860 bitcoina s drugih lokacija. Nakon što je djela sada i priznao, ovaj će kriptokriminalac svoju kaznu doznati 22. veljače sljedeće godine.