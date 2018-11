SABERAY White, Enermaxovo bijelo kućište s RGB-om za gejmere

Enermax je predstavio novo kućište za gejmere – SABERAY White. Kako mu sam naziv kaže, kućište je bijele boje, a budući je namijenjeno gejmerima ima i RGB osvjetljenje koje se može sinkronizirati s matičnim pločama tvrtki ASRock, Asus, Gigabyte i MSI.

RGB osvjetljenje je izvedeno u vidu RGB traka koje se nalaze s prednje i gornje strane kućišta te u vidu RGB ventilatora. U slučaju da kupac nema matičnu ploču koja podržava RGB sinkronizaciju Enermax je dodao i vlastiti RGB kontroler koji podržava sinkronizaciju do pet uređaja i kontrolu brzine do šest ventilatora.

Kako bi održavanje kućišta (čišćenje od prašine) bilo što jednostavnije Enermax je omogućio lako uklanjanje prednjeg i gornjeg panela, za što nije potreban alat. Ovisno o željama kupaca paneli mogu biti od akrila ili mrežasti, za bolju ventilaciju. U oba slučaja jedna bočna stranica je od temperiranog stakla debljine 4 milimetra.

Na gornjem panelu nalaze se tipke za kontrolu RGB osvjetljenja, tipke za uključivanje i resetiranje računala te USB i 3,5-milimetarski audio portovi. Kako prašina ne bi ulazila u postove koji se ne koriste Enermax je za audio i USB portove načinio i gumene kapice.

Unutar kućišta moguće je ugraditi jedan 5,25“, dva 3,5“ te do šest 2,5“ uređaja. Također moguće je ugraditi do tri 120, odnosno do dva 140-milimetarska ventilatora s gornje strane, te po jedan 120 ili 140-milimetarski ventilator sa stražnje strane kućišta i do dva 120-milimetarska ventilatora s bočne strane.

Enermax uz kućište po defaultu isporučuje ukupno četiri ventilatora – tri s prednje te jedan sa stražnje strane kućišta. Sva četiri su dakako RGB ventilatori. Za ljubitelje vodenih rashladnih sustava Enermax je omogućio ugradnju 120, 140, 240 i 360-milimetarskih radijatora.

Kad smo kod ugradnje treba napomenuti kako prilikom odabira grafičke kartice valja paziti da dužina iste ne prelazi 420 milimetara, kao ni da procesorski hladnjak ne bude viši od 175 milimetara. Kako bi unutar kućišta bio što bolji protok zraka, te kako bi unutrašnjost kućišta bila što preglednija i urednija Enermax je unutar kućišta postavio i takozvani tunel za napajanje.

Dimenzije kućišta su 478 x 223 x 566 milimetara. Unutar kućišta moguće je ugraditi matične ploče Mini-ITX, MicroATX i ATX formata. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Kućište u prodaju stiže tijekom prosinca po za sada nepoznatoj cijeni.