Acer Swift Go za 2024. godinu je tanji i ima Intel Ultra procesore, a tu je i dalje OLED ekran

Swift Go je Acerova verzija jeftinijeg ultraprijenosnika koji u novom izdanju donosi Core Ultra procesor, aluminijsko sada tanje kućište te i dalje opciju OLED ekrana

SPECIFIKACIJE – Acer swift Go 14 Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED/ 90 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P, 8E / 22T) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Intel® Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB 3.2 Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,31 kg Dimenzije 312,92 × 217,93 × 14,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.269,00 eura

Swift serija prijenosnika iz Acera ima kod nas nedavno predstavljenu varijantu X koja je nešto robusnija s jačim hardverom u vidu dedicirane grafičke kartice te model Swift Go 14 koji favorizira prenosivost mada i on dolazi s dobrim specifikacijama. U odnosu na prošlogodišnji model, Acer je unio neke manje preinake, a uz nešto tanji uređaj najveći skok vidljiv je u novom Core Ultra procesoru i znatno sposobnijoj integriranoj grafici koja uz njega dolazi.

Kompaktnost je glavna odlika dizajna Swift Go serije koja sada ima debljinu ispod 15 mm i s masom od 1,3 kilograma i s 14'' ekranom se bez problema uklapa u ultraprijenosnu kategoriju. Uređaj dolazi u crnoj i srebrnoj varijanti, a čvrsto kućište napravljeno je od aluminija. Rubovi oko ekrana nisu tanki s gornje i donje strane gdje su smješteni web kamera i Acer logo, dok su sa strana u modernom vrlo tankom izdanju što doprinosi manjim gabaritima. Minimalizam u dizajnu najviše dolazi do izražaja na poklopcu ekrana koji je ugostio samo mali Acer logo, a slična je situacija na odmorištu za dlanove koje nema suvišnih detalja.

OLED verzija je skuplja, ali je kvaliteta ekrana dramatično bolja

Ekran je i dalje jedna od glavnih prednosti ovog modela, pogotovo ako se odlučite za skuplju OLED varijantu koja ima višu 2880x1800 piksela rezoluciju i 90 Hz. Također, OLED panel ima impresivne specifikacije s DisplayHDR 500 certifikatom, 100% pokrivanjem DCI-P3 spektra i odzivom od 0,2 ms uz poznate karakteristike OLED-a kao što su ogroman kontrast i izniman prikaz crne. IPS varijanta nije ni izbliza tako impresivna i dolazi s nižom FHD+ rezolucijom. Ekran Swift Go laptopa inače dolazi u omjeru stranica 16:10 i radi se o dodirnom ekranu.

Acer je ugradio Intelove Meteor Lake procesore, koji su promijenili ustaljenu nomenklaturu pa umjesto Core i7 nove generacije imamo Core Ultra 7 155H. Procesor dolazi sa 6 Performance i 8 Efficiency jezgri te uz energetsku učinkovitost donosi i jako dobre performanse. Novi procesor ima NPU čip za AI računanja na samom laptopu. Najveći pomak vidljiv je u novoj integriranoj grafici Intel Arc koja je dosta jača u odnosu na Iris Xe model. U pomoć procesoru i novoj integruši stiže i 16 GB radne memorije te terabajtni disk.

Poboljšana pozadinski osvjetljena tipkovnica i prostrani touchpad uklapaju se u minimalistički dizajn laptopa

Acer Swift Go dolazi i dobro opremljen sučeljima, pa uz HDMI 2.1 imamo dva Thunderbolt 4/USB C porta s power delivery i DisplayPort funkcionalnostima, te dva klasična USB-a tipa A. Tu su i utor za slušalice te čitač microSD kartica. Mali je napredak napravljen i u web kameri koja sada ima 1440p rezoluciju u odnosu na1080p iz prošle godine. S ovim laptopom možete očekivati više od 11 sati na bateriji što će biti dostatno za cjelodnevni rad. Promjene su napravljene i u tipkovnici u odnosu na prošlu godinu, a najveći nedostatak pozadinski osvjetljenoj tipkovnici sa širokim tipkama su male tipke za smjer. Prostrani touchpad zauzeo je gotovo sav preostali prostor ispod tipkovnice i on dolazi bez dediciranih tipki. Zvučnici su smješteni s donje strane uređaja, a za bolji zvuk možete posegnuti za kvalitetnim slušalicama koje mogu reproducirati ovdje podržani DTS:X. Acer je ovdje ugradio najnovije mrežne standarde kao što je Wi-Fi 6E te Bluetooth 5.3.

Od dostupnih sučelja izdvajamo dva Thunderbolta 4 i HDMI 2.1

Ukupno se radi o zaokruženom laptopu koji se ističe OLED ekranom i novim Core Ultra procesorima. Na ruku mu ide mala masa i kompaktan dizajn s metalnim kućištem. Trenutačno na našem tržištu nije dostupna nova verzija, a za okvirnu cijenu okrenuli smo se sličnom prošlogodišnjem modelu s Core i7 procesorom koji košta 1269,99 eura trenutačno.