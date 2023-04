Acer TravelMate Spin P6 iznimno je lagan 2-u-1 laptop s vrlo dobrom autonomijom baterije

SPECIFIKACIJE – Acer TravelMate Spin P6 Ekran 14” / 1.920x 1.200 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i7-1165G7 (4C / 8T) Grafička kartica Iris® Xe Graphics Memorija 16 GB DDR4 Disk 512 GB NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Konektori 1 × HDMI

2 × USB 3.2 Gen2 Type C (Thunderbolt 4, DisplayPort)

1x USB 3.2 Type A

microSD čitač kartica Dodaci Stylus Masa 1,1 kg Dimenzije 312 × 226 × 17,9 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 1.792,00 eura

S obzirom da se natječe s MacBook Air, Dell XPS, Lenovo ThinkPad Carbon i sličnim premium prijenosnicima, Acer je TravelMate Spin 6 prilično dobro opremio i jedini ozbiljni kompromis je ugradnja sad već malo zastarjele 11. generacije Intel Core procesora.

Moguće je koristiti TravelMate Spin P6 u više modova rada, a raznovrsnosti pridonosi i stylus

Kako je u proizvodnji Acer mislio ponajviše na poslovne korisnike, tako je dizajn ove serije minimalistički. Radi se o modelu crne boje s aluminijsko-magnezijskom legurom pri čemu se jedino na poleđini vidi blago naglašeni Acer logo. Osim čvrstine, spomenuti materijal doprinosi maloj masi od samo jednog kilograma. Jedna od prednosti koju TravelMate ističe je čvrstoća o kojoj svjedoči MIL-STD-810H vojni standard kvalitete. U prijevodu tipkovnica je otporna na prolijevanje i touchpad štiti interne komponente od prolijevanja. Sama tipkovnica dolazi s pozadinskim osvjetljenjem i neće razočarati performansama. Prostrani touchpad zaštićen je Gorilla Glassom i relativno je velik u odnosu na gabarite prijenosnika.

Tipkovnica bez numeričkog dijela i Gorilla Glass touchpad

Budući da se radi o 2-u-1 odnosno konvertibilnom modelu, Acer je posebnu pažnju posvetio šarkama koje drže ekran. Osim što se može zaokrenuti i koristiti kao tablet, proizvođač je dodao i stylus napravljen u suradnji s Wacomom i omogućuje 4096 razina osjetljivosti na pritisak i nisku latenciju što omogućuje brze bilješke ili za umjetničko nastrojene precizne skice. Dodirni ekran je IPS panel s omjerom stranice 16:10 i prema Acerovim specifikacijama pokriva 1000% sRGB spektra.

U unutrašnjosti kompaktnog i laganog kućišta nalazi se starija generacija Intel Core i7-1165G7 procesora koji dolazi s četiri jezgre i osam threadova. Iako performansama zaostaje za 12. i najnovijom 13. generacijom Core procesora, neće biti usko grlo za korištenje laptopa. U kombinaciji s procesorom, TravelMate Spin P6 ugradio je 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB. Grafička kartica je Intelova integrirana Iris Xe koja će obaviti cećinu zadataka, no nemojte očekivati gaming performanse od nje, osim kod casual igri ili jačih naslova na nižim postavkama kvalitete.

Minimalistički dizajn, crna boja i kvalitetna izrada od aluminijsko-magnezijske legure

TravelMate Spin P6 modeli imaju opciju s 5G modemom, a osim toga dolaze s novim Wi-Fi6 mrežnim standardom te podržavaju Bluetooth 5.1. Što se tiče sučelja, kompaktni laptop ima HDMI te dva USB C porta s podrškom za Thunderbolt 4 i povezivanje kao alternativni Display Port. Tu je i jedan USB A, kao i čitač microSD kartica. Nema 3,5 mm audio utora, ali u kutiji je adapter s USB C na audio.

Jedna od ključnih stavki ultraprijenosnih laptopa je trajanje baterije za koje Acer tvrdi da će biti preko 18 sati. Ako i ne dođe do te brojke, ovaj će prijenosnik izdržati jedan prosječan radni dan na terenu. Što se tiče zvučnika, Acer ih je smjestio između tipkovnice i ekrana, pri čemu su ugrađena i dva mikrofona, a sve to kako bi optimizirali performanse za video pozive. Ako želite u potpunosti iskoristiti DTS certifikat, možete spojiti kvalitetne slušalice. Web kamera se može fizički prekriti, a radi se o 1080p kameri s kojom se možete logirati na Windows Hello ili imati kvalitetne videopozive.

Acer TravelMate Spin P6 koristi kvalitetne materijale, ističe se malom masom i prenosivošću uz dugu autonomiju baterije. Nema najnoviji procesor, no konkuretnom cijenom uz mnoge druge pozitivne strane nastoji se izboriti u zasićenom prostoru ultraprijenosnih kvalitetnih laptopa.Na našem tržištu moguće je putem web trgovina naručiti ovaj uređaj uz cijenu od 1790 eura, što je dosta jer se istovremeno stariji standardni poslovni model P4 može naći i za oko 1050 eura u konfiguraciji s i5 procesorom. Mala masa i konvertibilnost ipak dosta dižu cijenu.