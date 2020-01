Lenovo IdeaPad Duet, Chromebook s odvojivom tipkovnicom

Lenovo je predstavio novi Chromebook. Radi se o modelu IdeaPad Duet Chromebook čija je posebnost njegov 2-u-1 dizajn. Naime, moguće je odvojiti zaslon od tipkovnice čime se iz laptopa pretvara u tablet s Chrome OS-om.

Što se tiče specifikacija one nisu u rangu Samsungovog Galaxy Chromebooka, što je i shvatljivo budući su oba iz različitih razreda, Samsung cilja premium publiku, dok Lenovo na korisnike kojima je potreban jednostavan i cjenovno pristupačan Chromebook. No to ne znači da je Lenovo svoj novi Chromebook obukao u jeftinu, krckavu plastiku, već upravo suprotno - kućište mu je od aluminija.

Shodno navedenom, IdeaPad Duet Chromebook temelji se na Mediatekovom Helio P60T procesoru sa osam jezgri i brzinom do 2,0 GHz. U planu je više modela, a najjači će imati 4 GB RAM-a (LPDDR4x) i 128 GB podatkovnog prostora (eMMC). Zaslon je 10,1“, razlučivosti 1.920 x 1.200 točaka i osvjetljenja od 400 nita.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook opremljen je s dvije kamere, prednjom od 2 MP i stražnjom od 8 MP. Za dobar zvuk trebali bi se pobrinuti stereo zvučnici, a za kvalitetan zvuk tijekom video poziva dvostruki mikrofoni.

IdeaPad Duet Chromebook nema mogućnost korištenja SIM kartica, ali je zato tu podrška za Wi-Fi. Od konektora Lenovo je osigurao samo jedan – USB-C port. Kapacitet baterije je 7.180 mAh, što bi prema proizvođačevim navodima trebalo biti dovoljno za do 10 sati rada.

Dimenzije uređaja su 239,8 x 159,8 x 7,35 milimetara, a masa 430 grama. Kupcima će biti na raspolaganju dvije boje kućišta – Just Black i Not Pink. Na tržište bi trebao stići u svibnju 2020. godine po cijeni od 279,99 USD.