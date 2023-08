Lenovo Legion Slim 5 tanji je od Pro serija, ima mid-range hardver i ekran sa 165 Hz osvježavanjem

Osma geneacija Slim 5 prijenosnika pod Legion brandom ima AMD Ryzen procesore i nudi se s do Nvidia GeForce 4060 grafičkom karticom i 16'' ekranom sa 165 Hz

SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 165 Hz Procesor AMD Ryzen 7 7840HS (8C / 16T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060, 8GB Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža WiFi 6E 802.11AX (2 x 2), Bluetooth 5.11 Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB 3.2 Type C (DisplayPort, 140W power delivery)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

4-u-1 čitač kartica Masa 2,3 kg Dimenzije 359.7mm x 260.3mm x 25.2mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.700,00 eura

Lenovo ima vrlo bogatu ponudu gaming proizvoda od kojih većina dolazi pod Legion brandom. Nedavno je proizvođač obogatio tu ponudu LOQ modelima koji pokrivaju pristupačniji spektar tržišta. Na onom high-end dijelu Lenovo ima Legion Pro uređaje, dok je Slim 5 serija koja se bazira na AMD procesorima i Slim 5i gdje su okosnica Intelovi procesori između te dvije serije.

Radi se o modelima koji objedinjuju napredne karakteristike high-end serija, ali s ponešto ušteda u materijalima od kojih je uređaj izrađen. Lenovo je na taj način dobio nešto nižu cijenu. Također, za razliku od samog vrha ponude, Lenovo Legion Slim 5 ne nudi grafičke kartice iznad modela 4060.

Klasični Legion dizajn u Slim varijanti aluminij ima samo na poklopcu ekrana, dok je ostatak kućišta plastičan

U svojoj osmoj generaciji Lenovo je nedavno predstavi Slim 5 koji nudi do AMD Ryzen 7 7840HS procesora i do spomenute Nvidia RTX 4060 grafičke kartice. Radi se o snažnom procesoru koji ima osam jezgara i 16 Threadova. Mainstream grafička kartica 4060 na rezoluciji od 2560 x 1600 piksela koju ima ovaj prijenosnik na 16'' dijagonali moći će pokretati nove igre, a ovisno o naslovu i odabranoj kvaliteti neke će pogurati i do 165 FPS-a čime se može iskoristiti visok refresh rate ugrađenog monitora. Inače radi se o ekranu koji ima 3ms odziva te dolazi s podrškom za Nvidia G-Sync. Radi se o panelu s omjerom stranica 16:10 koji pokriva 100% sRGB spektra te nudi svjetlinu od 300 cd/m2, a podržava i Dolby Vision. I dok AMD modela još nema u našim trgovinama, sličan model s Intelovim hardverom moguće je naći za oko 1700 eura.

Šarke ekrana omogućuju otvaranje do 180 stupnjeva

Iako se model zove Slim, ne radi se o pretjerano tankom modelu. U odnosu na Legion Pro nešto je tanji i lakši za oko 200 grama, ali i dalje ima 2,3 kilograma. Druga velika dizajnerska razlika je vidljiva u odabiru materijala. Kod Slim 5 modela Lenovo je upotrijebio aluminij na poklopcu ekrana, dok je ostatak kućišta plastičan. Nešto je kraći straga iza šarki za držanje ekrana, a tu su ponovno široki ispušni otvori za hlađenje sustava u kombinaciji sa sučeljima. Straga se nalaze dva USB sučelja tipa A, Ethranet port i HDMI 2.1, dok su dva USB-C porta sa strane pri čemu su oba s DisplayPort, a jedan i s power delivery opcijom. S te lijeve strane nalazi se još kombinirani audio 3,5 mm utor, dok se s desne strane nalazi čitač kartica.

Uz rešetke za ispuh vrućeg zraka, Lenovo je oba USB-C smjestio na lijevu stranu prijenosnika, dok je većina sučelja iza

Rubovi oko ekrana su tanki s lijeve i desne stranice, dok se na vrhu nalazi ispupčenje za Full HD web kameru koja ima IR senzor pa će poslužiti za Windows Hello logiranje. Tipkovnica ima i numerički dio, a tipke za smjer su odvojene. Moguće je podešavati RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone, podržana je anti-ghosting opcija i tipke imaju pristojan hod od 1,5 mm.

Na tipkovnici se može podesiti RGB osvjetljenje u četiri zone

Od mrežnih mogućnosti, AMD verzija dolazi s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.1 opcijom. Što se tiče održavanja i nadogradnje, relativno je lako doći do komponenti i laptop ima dva M.2 slota za SSD te dva SODIMM slota za radnu memoriju. Iako se iznad tipkovnice nalaze rešetke koje podsjećaju na zvučnike, laptop taj prostor koristi za usis zraka, dok su stereo zvučnici smješteni naprijed na donjoj strani.