Lenovo prijenosnici spremni za Windows 11

Na Tech Worldu 2021 Lenovo je predstavio nova prijenosna računala iz premium segmenta – Yoga Slim 7 Carbon, Yoga Slim 7 Pro koja u potpunosti ispunjavaju specifikacije budućih Windowsa 11. Za 14-inčni Yoga Slim 7 Carbon model Lenovo ističe kako se radi o najlakšem 14-inčnom OLED prijenosnom računalu na tržištu.

Yoga Slim 7 Carbon

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon temelji se na AMD-ovim mobilnim Ryzen procesorima serije 7 s AMD Radeon grafikom ili opcionalno s diskretnom grafikom NVIDIA GeForce MX450. Može ga se opremiti s do 16 GB RAM-a (LPDDR4X) i do 1 TB podatkovnog prostora (PCIe M.2 SSD). Baterija kapaciteta 61 Whr podržava Rapid Charge Express tehnologiju koja omogućava do tri sata korištenja nakon samo 15 minuta punjenja. Jednom potpuno napunjena baterija omogućit će do 14,5 sati rada.

Kućište je izrađeno od karbonskih vlakana i legure magnezija čime se postigla mala masa i visoka čvrstoća, a time i trajnost. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ima vojni certifikat MIL-STD 810H što ide u prilog tvrdnji o izdržljivosti, uređaj je testiran kroz devet operativnih testova i bez problema će izdržati svakodnevne fizičke šokove i teške uvjete okoline.

Debljina kućišta na najtanjem dijelu iznosi 14,9 milimetara dok mu je masa samo 1,1 kilogram. Za zvuk je zadužen Dolby Atmos sustav. Prijenosnik je opremljen sa Samsungovim QHD+ OLED zaslonom dijagonale 14“, razlučivosti QHD+ i omjerom stranica od 16.10. Podržava Dolby Vision i VESA DisplayHDR TrueBlack 500 te je tvornički kalibriran na Delta E<2.

Uz standardni zaslon u ponudi je i zaslon osjetljiv na dodir koji je zaštićen Cornig Gorilla staklom. Kako smo na početku naveli prijenosnik se temelji na Windowsima 11 koji tek trebaju stići na tržište početkom listopada 2021. godine. Lenovo Yoga Slim 7 Carbon ima ugrađenu podršku za Alexu, Wi-Fi 6 i Windows Hello. Lenovo Smart Assist omogućava flip-to-boot, automatsko zaključavanje i otključavanje zaslona kada se korisnik udalji ili vrati za računalo. Potonje rješenje koristi infracrvenu kameru i time-of-flight senzor. Attention-sensing softver tvrtke Glance by Mirametrix upozorit će korisnika na mogućnost povrede privatnosti kada detektira da netko pokušava gledati u zaslon prijenosnika preko korisnikovog ramena.

Lenovo Smart Privacy Services, novi SaaS (Software as a service) alat dostupan je na odabranim Lenovo računalima sa sustavom Windows 10 i Windows 11 koji omogućuje posjedovanje, kontrolu i personalizaciju korisnikove privatnosti na mreži za vrijeme surfanja, pretraživanja i online kupnje.

Yoga Slim 7 Pro

Lenovo Yoga Slim 7 Pro osmišljen je za kreatore sadržaja. Stoga je opremljen većim, 16“, IPS zaslonom QHD rezolucije i osjetljivim na dodir. Odlikuje ga brzina osvježavanja do 120 Hz i svjetlina do 500 nita. Također podržava Dolby Vision te VESA DisplayHDR 400. Moguće ga je opremiti s AMD-ovim mobilnim Ryzen procesorima (do Ryzen 7 5800H) i diskretnim NVIDIA grafičkim karticama (do GeForce RTX 3050) te s do 16 GB radne memorije (LPDDR4X) i 1 TB podatkovnog prostora (PCIe M.2 SSD). Ovaj model ima snažniju bateriju – od 75 Whr. Osigurana je i podrška za Rapd Charge Boost tehnologiju.

Yoga Slim 7 Pro opremljen je s pametnim mikrofonom koji će smanjiti ambijentalnu buku čime će videopozivi biti razumljiviji i ugodniji. Također je prisutna i IR kamera kao i podrška za Alexu, Wi-Fi 6 i druge moderne tehnologije. Pro model je nešto deblji (17,4 mm) i teži (2,1 kg) od modela Carbon.

IdeaPad Duet 5 Chromebook

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook kako mu sam naziv kaže spada u domenu prijenosnih računala temeljenih na Chrome Os-u tvrtke Google. Ovaj prijenosnik ima hibridni dizajn, odnosno tipkovnica mu se može odvojiti od zaslona čime se iz prijenosnika pretvara u tablet i obratno. Lenovo je i ovoga puta odabrao Samsungov OLED zaslon. Dijagonala mu je nešto manja (13,3“) u odnosu na gore opisane modele, no zato je vrijeme rada duže – do 15 sati.

Temelji se na Snapdragon 7c Gen2 platformi, podržava do 8 GB RAM-a (LPDDR4X) i do 256 GB podatkovnog prostora (eMMC SSD). Uz podršku za Google Assistanta IdeaPad Duet 5 donosi i podršku za Android aplikacije iz Google Play trgovine te USI olovke. Debljina uređaja je 7,24 milimetara, a masa 700 grama (bez tipkovnice).

Na američkom tržištu navedeni uređaji stižu tijekom idućeg mjeseca po početnim cijenama od 1.289,99 USD (Yoga Slim 7 Carbon), 1.499,99 USD (Yoga Slim 7 Pro) i 429,99 USD (IdeaPad Duet 5 Chromebook). Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.