One Mix Yoga, džepni prijenosnik i tablet u jednom

Tvrtka One Notebook osmislila je te potom i izradila džepno prijenosno računalo One Mix Yoga koje je ujedno i 7-inčni tablet. One Mix Yoga ima debljinu od 17 milimetara te težinu malo veću od pola kilograma (oko 515 grama).

Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija One Mix Yoga može se koristiti kako prijenosno računalo, ili zakretanjem za 30 stupnjeva kao tablet. Zahvaljujući IPS zaslonu osjetljivom na dodir One Mix Yoga ima i podršku i za digitalnu olovku.

Zaslon je kako smo već naveli dijagonale 7 inča, ali usprkos tome odlikuje ga velika rezolucija od 1.920 x 1.200 točaka. Temelji se na Intelovom Atomu x5-Z8350 (Cherry Trail) te ima 8 GB RAM-a (DDR3) i 128 GB podatkovnog prostora (eMMC).

Iz konfiguracije nisu izostali ni standardni portovi kakve možemo naći na osjetno većim prijenosnicima. One Mix Yoga tako ima USB Type A i Type C potrove, micro USB i micro HDMI te 3,5-milimetarski audio port. Tu je i čitač memorijskih kartica putem kojeg se može lako nadograditi i podatkovni prostor za dodatnih 128 GB ako se za time pokaže potreba.

Osigurana je i podrška za Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) i Bluetooth (4.0) tehnologije. Energiju potrebnu za rad One Mix Yoga dobiva iz baterije kapaciteta 6.500 mAh što je ovisno o načinju korištenja dovoljno za oko 12 sati rada. Budući da ga pogoni Intelov procesor za operativni sustav proizvođač je odabrao Microsoftove Windowse 10.

Kućište je izrađeno od aluminija, a tipkovnica ima i pozadinsko osvjetljenje. Dimenzije uređaja su 182 x 110 x 17 milimetara. Prilikom kupnje kupac može birati između tri boje kućišta – srebrne, zlatne i ružičaste. Cijena uređaja je u pretprodaji oko 460 USD dok će kasnija biti oko 590 USD.