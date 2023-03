Osma generacija gamerskih Lenovo Slim prijenosnika s AI čipovima

Lenovo je predstavio novu, osmu, generaciju prijenosnika iz serije Legion Slim. Podsjetimo, riječ je o prijenosnicima za gaming koji zahvaljujući snažnom hardveru bez problema pokreću aktualne AAA naslove, a isto tako se nose i s drugim zadacima – streamingom ili kreiranjem sadržaja. Kao i uvijek na raspolaganju su modeli s Intelovim ili AMD-ovim procesorima te Nvidijinim grafičkim karticama.

Ukupno je pet novih modela – četiri dolaze sa 16“ PureSight zaslonima te jedan, potpuno novi, sa 14“ zaslonom (na tržište stiže krajem godine, u listopadu 2023.). Ova serija je ujedno i prva koja dolazi sa skupom čipova Lenovo Artificial Intelligence (LA). Ovo su fizički ugrađeni AI čipovi koji pokreću Lenovo AI Engine+, koji dinamički prilagođavaju termalne karakteristike Lenovo Legion ColdFront 5.0. sustava koji optimizira hlađenje kako bi prijenosnik uz maksimalnu snagu istovremeno zadržao i najnižu razinu buke.

Legion Slim 7i/Slim 7 i Legion Slim 5i/Slim 5

Modeli Legion 7i i Legion Slim 7i temelje se na Intelovim procesorima 13. generacije (do Core i9-13900H) dok je za modele Legion 7 i Legion Slim 7 Lenovo odabrao AMD-ove procesore (do Ryzen 9 7940HS). Svi navedeni modeli podržavaju do 32 GB DDR5 memorije (5.600 MHz) i PCIe SSD uređaje četvrte generacije (do 1 TB) te se mogu opremiti NVIDIA grafikom (do RTX 4070). Zasloni su kako smo već naveli 16-inčni, sa IPS panelima razlučivosti 2.560 x 1.600 i 3.200 x 2.000 točaka, brzine osvježavanja do 240 Hz i omjerom stranica od 16:10, DisplayHDR 400, DolbyVision te AMD FreeSync Premium ili Nvidia G-Sync podrškom.

Svi modeli opremljeni su sa Harmanovim zvučnicima (2 x 2W), web kamerama razlučivosti 720p ili 1080p s fizičkim zatvaračima leće, tipkovnicama s bijelim ili RGB osvjetljenjem, podrškom za Wi-Fi 6E te Windowsima 11 u Home ili Pro inačici. Baterije kapaciteta 80 Whr ili 99,99 Whr podržavaju tehnologiju brzog punjenja i do 70% kapaciteta stižu unutar 30 minuta, a do potpunog unutar 80 minuta.

Legion Y34wz-30 i Legion R45w-30

Legion Y34wz-30 Lenovo

Uz nove prijenosnike Lenovo je predstavio i dva nova monitora - Legion Y34wz-30 i Legion R45w-30. Odmah iz naziva je jasno kako je riječ o 34 i 45-inčnim modelima. Manji dolazi sa zakrivljenim WQHD mini-LED zaslonom, podrškom za sRGB (125%), DCI-P3 10bit (95%) i Delta E<2. Podržava napajanje drugih uređaja poput laptopa (do 140W) putem USB-C kabela. Veći 45“ model - Legion R45w-30 odlikuje se zakrivljenim zaslonom omjera stranica 32:9, podrškom za sRGB (120%), DCI-P3 (115%), AMD FreeSync Premium i AdaptiveSync te osvjetljenjem od 500 nita. Također podržava napajanje drugih uređaja putem USB-C kabela (do 75W).

Legion R45w-30 Lenovo

Oba monitora opremljena su sa HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 video ulazima, USB hubom i 2,5Gb Ethernetom (RJ45). Također zajednička im je i podrška za multitasking putem PIP/PBP, KVM i TrueSplit tehnologija kao i podrška za softver Lenovo Artery koji gamerima omogućuje naprednije podešavanje postavki monitora.

Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Tijekom travnja na tržište će stići 16“ Slim 7i i Slim 5i prijenosnici po početnim cijenama od 1.769,99 USD i 1.349,99 USD. Svibanj je rezerviran za Slim prijenosnike a AMD-ovim procesorima čije će početne cijene biti 1.769,99 USD (Slim 7) i 1.119,99 USD (Slim 5). Monitori stižu tijekom srpnja (Legion Y34wz-30) i kolovoza (Legion R45w-30) po cijenama od 1.199,99 USD i 999,99 USD. Legion Slim 5 od 14“ stiže u listopadu 2023. kada će biti poznata i cijena.