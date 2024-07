Pet ljetnih gaming laptopa s preporukom

Na gaming laptop možemo gledati na više načina. Postoje oni koji su brandirani kao igrači prijenosnici i donose mogućnosti specijalizirane za tu svrhu poput poboljšanih sustava hlađenja, drugačijih tipkovnica i ekrana s višom stopom osvježavanja. S druge strane, bilo koji laptop s donekle sposobnom grafičkom karticom može postati gaming, ali istovremeno bez prave brige o hlađenju i dovoljno dostavljene struje, mogući su problemi u igrama.

Kako je ljeto ono doba godine za opustiti se i uživati, a gaming je jedna od najpopularnijih razbibriga, pronašli smo pet aktualnih i zanimljivih laptopa s kojima se možete igrati pri čemu smo kod većine pazili da cijena ne bi bila previsoka. Istovremeno, imali smo neke minimalne standarde kao što su jačina najvažnije komponente u igračem sustavu, grafičke kartice, da procesori nisu stari nekoliko generacija i da ukupni paket ne pati previše zbog stavljanja jače grafičke kartice.

Očekivano, tržištem dominiraju Nvidia grafičke kartice o čijoj snazi ponajviše ovisi i cijena, pa je razlika između RTX 4050 i 4070 puno veća nego razlika u cijeni između Core i5 i i9 procesora. Većina modela gleda na mogućnost uštede u izostanku operativnog sustava, a štedjelo se i na prostoru za pohranu, sve kako bi za što nižu cijenu došla što jača grafička kartica.

LENOVO Legion 5 Gen 7 82RD00CGSC

SPECIFIKACIJE – LENOVO Legion 5 Gen 7 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 7 6800H (6 / 16 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3070 Memorija 16 GB LPDDR5X Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.299,00eura

Lenovo Legion 5 serija stigla je do devete generacije, a ovaj model iz Gen 7 serije performansama neće jako zaostajati. Istovremeno radi se o jednom od najpristupačnijih laptopa na tržištu s grafičkom karticom Nvidia RTX 3070 koja je snažnija od novije RTX 4060 i moći ćete dosegnuti veći broj FPS-ova.

Vizualno, Lenovo ima prepoznatljiv dizajn s izbočenom stražnjom stranom u kojoj su ugrađena sučelja između prostranih ventilacijskih otvora. Minimalizam sivog kućišta načinjenog od kombinacije magnezija i aluminija narušava samo Legion logo, a ista je tema prisutna i na odmorištu za dlanove. Tanki rubovi oko tri strane ekrana pridonose dojmu, a na vrhu se nalazi 1080p web kamera.

Laptop ima ekran s klasičnim omjerom stranica 16:9 i osim Full HD rezolucije donosi visoku stopu osvježavanja od 165 Hz te brz odziv od 3 ms. Kako je ekran uparen s Nvidia grafičkom karticom nije izostala podrška za G-Sync.

Premium metalno kućište i minimalistički dizajn izvana nadopunjeni su vrlo sposobnim komponentama unutra

Ovaj model Legion 5 serije oslanja se na AMD Ryzen 7 6800H procesor koji donosi 6 jezgri i 16 Threadova te doseže 4,7 GHz. Radi se o sposobnom modelu koji neće biti usko grlo u gamingu, a za visok broj sličica u sekundi na 1080p ekranu pobrinut će se Nvidia RTX 3070 s 8 GB video memorije. Lenovo se za ovu seriju hvalio 140% snažnijim sustavom ventilatora i 40% tanjim lopaticama, a vizualno su vidljivi veliki otvori za bolji protok zraka, pa će RTX 3070 moći isporučiti dovoljno snage da iskoristi 165 Hz koje donosi ovaj model.

Lenovo je ugradio TrueStrike tipkovnicu koja omogućuje višezonsko RGB pozadinsko osvjetljenje, izdvojene tipke za smjer te dodatak numeričkog dijela. Ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad bez fizičkih tipki. S donje strane kućišta smještena su dva stereo zvučnika izlazne snage 4 W s dodatkom Nahimic Audia koji ima opciju pretvaranja bluetooth spojenih vanjskih jedinica u virtualni surround. Legion 5 ima bateriju od 80 Wh, te masu od 2,4 kg što je za igrači laptop vrlo pristojno. Od sučelja su tu tri USB C priključka s DisplayPort 1.4 i power deliveryem od 135 W. Tu je i HDMI 2.1, Ethernet i 3,5 mm utor za slušalice. Ovaj gaming laptop ima podršku za WiFi 6E te Bluetooth 5.1 bežične standarde.

Gigabyte G5 KF-E3EE313SD

SPECIFIKACIJE – GIGABYTE G5 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i5 12500H (4P, 8E / 16 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4060 Memorija 16 GB Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 2 godine Cijena 1.167,37 eura

Ovaj model Gigabyta izašao je prošle godine i već u to vrijeme koristio je generaciju stare komponente. Međutim, radi se o laptopu koji ima jednu od najnižih cijena za grafičku karticu RTX 4060 koja donosi primjetan napredak u odnosu na 3060, ako ništa zbog podrške za DLSS frame generation. Osim povoljnije cijene, Gigabyte je sa sposobnom grafičkom karticom spario prosječne komponente za srednju klasu prijenosnika.

Vizualno se na prvu vidi da se radi o gaming laptopu, ponajviše po velikim ventilacijskim otvorima, natpisu gaming series na poklopcu ekrana i pozadinski osvijetljenoj tipkovnici koja ovdje dolazi i s numeričkim dijelom. Ispod nje se na odmorištu za dlanove koje je kao i ostatak uređaja u crnoj boji nalazi prostrani touchpad bez fizičkih tipki.

Gigabyte je u dizajnu jasno dao do znanja da se radi o gaming modelu, a kupce bi mogao privući jer je jedan od povoljnijih s RTX 4060 grafičkom karticom

Unutar kućišta nalazi se dvanaesta generacija Intel Core procesora pri čemu ovaj model Core i5 12500H ima četiri performance i osam efficiency jezgri te može dosegnuti do 4,5 GHz. Glavna prednost je cijena u kombinaciji s Nvidia GeForce RTX 4060 grafičkom karticom do koje Gigabyte isporučuje 75 W. Radi se o vrlo dobroj soluciji koja će omogućiti ugodno igranje na ovoj rezoluciji. Tu su još 16 GB radne memorije i to u starijoj DDR4 izvedbi te omanji disk od 512 GB.

Prijenosnik je dosta dobro opremljen sučeljima, pa ima dva USB A i dva USB C porta, HDMI, mini DP, Ethernet, čitač microSD kartica i 3,5 mm audio utor. Uređaj dolazi s 15,6'' IPS ekranom koji kao glavnu prednost za igraču publiku ima stopu osvježavanja od 144 Hz. Od mrežnih mogućnosti laptop podržava Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2.

Asus TUF Gaming A15

SPECIFIKACIJE – Asus Gaming TUF A15 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 144 Hz Procesor AMD Ryzen 5 7535HS (6 / 12 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 3050 Memorija 16 GB Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 2 godine Cijena 967,56 eura

Asusova TUF Gaming serija igraćih laptopa s nama je već nekoliko godina, a ovaj konkretan model dolazi s dizajnom iz 2023. godine i kombinira relativno novi AMD Ryzen 7 procesor s nešto starijom, ali i dalje solidnom Nvidia GeForce RTX 3050 grafičkom karticom. Iako komponente nisu najnovije, kombinacija sposobnog hardvera, gaming dizajna koji pažnju poklanja hlađenju i cijene ispod 1000 eura omogućile su ovom laptopu da se nađe u izboru.

Prošla generacija doživjela je redizajn i prijenosnik je nešto manji, poklopac ekrana je metalan i dolazi u dvije moguće izvedbe. Ovaj konkretan model ima redizajnirani TUF logo na sredini poklopca. Crna boja dominira kako na aluminijskom poklopcu tako i na ostatku plastičnog kućišta. Oko ekrana su sa strana tanki rubovi, nešto je deblji rub ispod, a na vrhu je ispupčenje za web kameru. Odmorište za dlanove ima pozadinski osvijetljenu RGB tipkovnicu s izdvojenim WASD tipkama. Uz 1,7 mm hoda tipki, Asus je isporučio zanimljivu tipkovnicu koja ima i izdvojene tipke za smjer. Ispod se nalazi klasični touchpad.

Tipkovnica ima hod tipki od 1,7 mm, RGB pozadinsko osvjetljenje te izdvojene WASD tipke

Hardverski, ovaj laptop kombinira procesore iz Rembrandt R serije bazirane na Zen 3+ arhitekturi s nešto starijom RTX 3050 grafikom. AMD Ryzen 5 7545HS ima šest jezgri i 12 threadova te može doseći maksimalan radni takt od 4,55 GHz. Da bi cijena ostala niska tu je kombinacija od 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB. S Nvidia RTX 3050 grafičkom karticom možete igrati i nove igre na Full HD rezoluciji s kojom uređaj dolazi, ali nećete moći komotno dolaziti do 144 FPS-ova.

IPS ekran osim visoke stope osvježavanja nema neke napredne mogućnosti, pa dolazi sa skromnom svjetlinom od 250 cd/m2 i pokriva tek 62,5% sRGB-a. S druge strane prijenosnik podržava Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 bežićne standarde, te ima relativno bogatu opremu u vidu sučelja. Tu su USB C s podrškom za DisplayPort, tri USB A sučelja, HDMI te 3,5 mm audio utor. Za zvuk se brinu dva stereo zvučnika, a dolazi i s tri ugrađena mirkofona.

Acer Predator Helios Neo 16

SPECIFIKACIJE – Acer Predator Helios Neo 16 Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS / 165 Hz Procesor Intel Core i7 13700HX (8P, 8E / 24 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4070 Memorija 16 GB Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 4 godine Cijena 1.599,00eura

Dobar omjer cijene i ugrađenih komponenti nudi Acer Predator Helios Neo 16 koji od ponuđenih povoljnih laptopa ima najnoviji hardver i dizajnerske smjernice poput 16:10 ekrana dijagonale 16''. Uz cijenu, na mlin Predator Helios modela ide i četiri godine garancije, a izdvaja se i po naprednom ekranu.

Na prvu se po dizajnu odmah vidi da se radi o gaming uređaju. Produljena stražnja strana, veliki ventilacijski otvori te svjetleći Predator logo i RGB pozadinski osvijetljena tipkovnica naglasci su koji iskaču iz crne mat vanjštine. Laptop ima plastično kućište i nije se puno pažnje posvetilo tankim rubovima oko ekrana.

Tipkovnica na Predator Heliosu dolazi s četiri zone RGB pozadinskog osvjetljenja

Zato je Acer dodatno uložio u sam panel, a radi se o ekranu dijagonale 16'', rezolucije 2560 x 1600 piksela i sa stopom osvježavanja od 165 Hz. No pored toga, IPS ekran ima svjetlinu od 500 cd/m2 i pokriva 100% DCI-P3 spektra i može poslužiti i za produkcijske svrhe pored očite gaming namjene.

Hardverski se oslanja na snažni Intel Core i7 13700HX koji čak 16 jezgri i maksimalni radni takt do 5,0 GHz. Radi se o Raptor Lake procesoru 13. Core generacije koji je je dobra osnovica i za radnu stanicu. U tom zadatku mogla bi mu se bez problema pridružiti i Nvidia RTX 4070 grafička kartica, no da bi se postigla niža cijena ovaj model dolazi sa 16 GB radne memorije i manjim diskom od 512 GB. Od sučelja laptop ima dva USB C i tri USB A porta, HDMI i 3,5 mm utor za slušalice.

Tipkovnica dolazi u četiri RGB zone i ima i numerički dio, a pozitivno je što nisu smanjene tipke za smjer. Ispod tipkovnice nalazi se relativno prostrani touchpad bez fizičkih tipki. Laptop dolazi s Wi-Fi 6 podrškom, te ima bateriju od 90 Wh. S obzirom na veličinu, masa od 2,6 kilograma ne čini se pretjerana.

Lenovo Legion Pro 7

SPECIFIKACIJE – LENOVO Legion Pro 7 Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS / 240 Hz Procesor AMD Ryzen 9 7945HX (16 / 32 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4080 Memorija 32 GB Disk 1 TB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 2 godine Cijena 3.399,00eura

Kako nisu svi korisnici ograničeni budgetom, za njih smo izdvojili uređaj s vrlo snažnim komponentama kojemu je i cijena dvostruko veća nego ostatku modela. Radi se o Lenovo Legion Pro 7 laptopu koji u ovoj konfiguraciji košta 3399 eura, no za to donosi iznimno snažnu Nvidia RTX 4080 u kombinaciji s high-end Ryzen 9 procesorom.

Iako u sebi ima snažne komponente, dizajnom Legion ne viče da se radi o gaming uređaju. Metalno kućište na poklopcu ima tek Legion logo, a osim pozadinski osvijetljene tipkovnice, nema dodatnih RGB elemenata i dizajn je prilično minimalistički. Ono što bi moglo odati namjenu je debljina i ventilacijski otvori. Moderan smjer nastavljen je i tankim rubovima oko ekrana s izbočenje u koji se smjestila web kamera na vrhu.

Sam ekran je jedna od jačih stavki na ovom modelu, pa ovaj 16'' panel ima neto višu rezoluciju, doseže 500 cd/m2 svjetline i pokriva 100% sRGB spektra. Uz to, za igrače je bitna podrška za G-Sync te visok refresh rate od 240 Hz.

Moguće je podesiti pozadinsko RGB osvjetljenje na svakoj tipki, a uz bogatu opremljenost Legion Pro 7 ima ponajbolju grafičku karticu RTX 4080 te napredan ekran visoke svjetline i s 240 Hz

I dok 240 FPS-a nije jednostavno doseći, Legion Pro 7 sa svojim komponentama to može. Unutar kućišta smješten je AMD Ryzen 9 7945 HX procesor temeljen na Zen 4 arhitekturi. Dolazi sa 16 procesora i maksimalnim radnim taktom od 5,4 GHz te vrlo visokim performansama. Osim toga, laptop ima vrlo jaku Nvidia RTX 4080 grafičku karticu koja omogućuje visok framerate i u modernim zahtjevnim igrama. Nije se štedjelo niti na memoriji, pa su tu 32 GB radne memorije i terabajtni disk. Od bogatog izbora sučelja vrijedi izdvojiti HDMI i Thunderbolt 4, a ukupno dolazi s dva USB-C i četiri USB A porta. Podržava Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 bežične standarde.

Tipkovnica može podesiti RGB pozadinsko osvjetljenje za svaku tipku pojedinačno, dolazi s velikim razmakom među tipkama i s hodom od 1,5 mm te anti-ghosting tehnologijom. Ispod se nalazi standardni touchpad. Ako cijena nije prepreka, ovaj model pružit će ponajbolje performanse.