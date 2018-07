Surface Go, najjeftiniji i najmanji Surface do sada

Microsoft je predstavio do sada najmanji, ujedno i najjeftiniji Surface uređaj – Surface Go koji unatoč nazivu ne stiže s Androidom već klasičnim Windowsima 10

Microsoft je predstavio novog člana obitelji Surface. Riječ je o uređaju naziva Surface Go koji je do sada najmanji i ujedno najjeftiniji Surface uređaj.

Surface Go opremljen je sa 10-inčnim PixelSense zaslonom razlučivosti 1.800 x 1.200 točaka. Kao što je vidljivo iz fotografije riječ je o tabletu koji se naknadnim priključivanjem tipkovnice lako može pretvoriti u omanje prijenosno računalo.

Microsoft je Surface Go opremio s Intelovim Pentium Gold 4415Y procesorom iz serije Kaby Lake. Riječ je o dvojezgrenom procesoru brzine 1,6 GHz. U ponudu su stavljena dva modela – sa 4 GB i 8 GB RAM-a (LPDDR3 @ 1.866 MHz). Jedino na čega treba obratiti posebnu pozornost pri kupnji je podatkovni prostor. Naime, 4-gigabajtni model dolazi sa 64 GB eMMC memorijom, a 8-gigabajtni model sa 128-gigabajtnim SSD-om.

Oba modela podržavaju Wi-Fi, dok će u nekom kasnijem trenutku stići i njihove inačice koje će dobiti i podršku za LTE. Microsoft se riješio zastarjelih USB Type-A portova te Surface Go ima isključivo USB Type-C portove. Surface Go ima još i Surface Connect, 3,5-milimetarski audio port, čitač memorijskih kartica (microSD) te IR kameru za Windows Hello.

Iako se nazivom čini kako uređaj pripada Googleovom programu Android Go tomu ipak nije tako. Umjesto na Androidu, Surface Go se temelji na dobro nam poznatim Windowsima 10. Početne cijene kreću se od 399 USD (4 GB/64 GB) i 549 USD (8 GB/128 GB).

No, to je cijena samo za tablet. Iako se Surface Pen vidi na fotografiji, dotični se nabalja zasebno i stoji 99 USD. U slučaju da Surface Go želite koristiti kao prijenosno računalo morat ćete izdvojiti još koji dolar za nabavku dodatne opreme, primjerice tipkovnice koja će vas ovisno o modleu stajati dodatnih 99 USD (Surface Go Signature Type Cover) ili 129 USD (Alcantara). Ako često koristite Excel, poželjet ćete imati i miš uz sebe, za Microsoftov Surface Mobile Mouse morat ćete izdvojiti dodatnih 35 USD.

Za pojedina tržišta (američko i europsko) Microsoft je već počeo primati prednarudžbe uz obećanje početka isporuke do 2. kolovoza 2018. godine. Po običaju, Hrvatske nema (još) na prodajnom popisu.