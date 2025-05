Balans performanse i cijene: Microsoft predstavio manji Surface laptop od 13 inča

Novi Surface Laptop 13 opremljen je Qualcommovim Snapdragon X Plus procesorom s osam jezgri, 16 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu u osnovnoj konfiguraciji. Korisnici koji trebaju više prostora mogu odabrati model s 512 GB kapaciteta po cijeni od 999 dolara. Microsoft navodi kako uređaj može izdržati do 16 sati surfanja internetom s jednim punjenjem.

Zaslon i povezivost s određenim kompromisom

Zaslon od 13 inča predstavlja smanjenje u odnosu na model Surface Laptop 7 koji dolazi s 13,8-inčnim ekranom. Manji panel dolazi s rezolucijom od 1920 x 1280 (178 ppi), što je niže od rezolucije 2304 x 1536 (201 ppi) većeg modela. Brzina osvježavanja ograničena je na 60 Hz umjesto 120 Hz dostupnih na Surface Laptopu 7, a HDR podrška također nije uključena.

Microsoft je kod ovog modela napustio svoj vlasnički Surface Connect priključak za punjenje i okrenuo se standardnim opcijama. Laptop sada uključuje dva USB-C 3.2 porta s podrškom za punjenje, prijenos podataka i DisplayPort 1.4a povezivost, uz jedan USB-A 3.1 port i priključak za slušalice.

Promjene u sigurnosnim značajkama i hlađenju

Surface Laptop od 13 inča ne uključuje Windows Hello prepoznavanje lica koje nalazimo u drugim Surface modelima. Umjesto toga, Microsoft je integrirao čitač otisaka prstiju u tipku za uključivanje, iako uređaj i dalje ima prednju kameru razlučivosti 1080p.

Dok je nedavno najavljeni Surface Pro 12 prihvatio dizajn bez ventilatora, Surface Laptop 13 i dalje koristi unutarnji ventilator za hlađenje. Ovakav pristup upravljanju temperaturom mogao bi pomoći u održavanju stabilnih performansi tijekom zahtjevnijih zadataka, iako će za potvrdu te prednosti biti potrebna temeljitija testiranja.

Laptop nudi pristup AI značajkama

Kao Copilot Plus PC pogonjen Snapdragon X Plus čipom, laptop nudi pristup AI značajkama uključujući Recall, poboljšanu Windows pretragu, Click to Do i razne AI mogućnosti integrirane u Windows aplikacije poput Painta i Photosa.

Surface Laptop 13 već je dostupan za prednarudžbu u SAD-u putem Microsoftove online trgovine i američkog lanca Best Buy. Opća dostupnost za potrošače počinje 20. svibnja, dok poslovni korisnici mogu kupiti uređaj od 22. srpnja.