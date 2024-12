TOP 5 laptopa na ARM platformi u 2024.

Najveći novitet ove godine kad je riječ o laptopima dakako je dolazak Qualcommovih procesora s ARM arhitekturom. U tom spoju visokih performansi i vrhunske energetske učinkovitosti već neko vrijeme uživali su korisnici Appleovih laptopa, te je napokon došao red da i mi ostali dobijemo priliku uživati u njemu. Iako je izbor modela opremljenih ARM procesorima relativno skroman na globalnoj, a osobito na razini našeg tržišta, uspjeli smo izdvojiti 5 modela za koje smatramo da su itekako vrijedni razmatranja.

Asus Vivobook S 15 S5507

Asus Vivobook S 15 dobio je prilično nezahvalan zadatak probijanja leda, odnosno upoznavanja naše redakcije s novim Qualcommovim ARM procesorima. Taj zadatak je obavio odlično, i pokazao nam enormni potencijal nove platforme. Asus je napravio klasično odličan posao sa svojim Vivobookom, od kvaliteta izrade do izbora komponenti, među kojima svakako treba istaknuti vrhunski OLED ekran

HP Elitebook Ultra G1q

Za korisnike koji traže laptop koji impresionira već pri samom pogledu na isti svakako bismo preporučili HP-ov Elitebook Ultra G1q. Taj model ima impresivno elegantan dizajn i vrhunsku kvalitetu izrade, dok nas jeu radu impresionirao tihim radom i niskim radnim temperaturama. Od konkretnih mana istaknuli bismo ekran s frekvencijom osvježavanja od samo 60 Hz, no osim nje vjerujemo da ćete teško pronaći mane tog modela.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Odabir modela za poslovne korisnike vrlo je jednostavan, budući da je Lenovo ThinkPad linija laptopa sinonim za laptop za poslovne korisnike. Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 objedinio je klasičan, kvalitetan i intuitivan ThinkPad s najnovijom ARM platformom i objedinio ih u vrhunski laptop koji poslovnim korisnicima nudi odlične performanse i izvanrednu autonomiju. Mana tog modela je njegova osjetno viša cijena u odnosu na konkurenciju, no tražite li laptop koji ćete koristiti dugoročno i povjeriti mu svoje poslovne tajne ThinkPad T14s će se itekako isplatiti.

Microsoft Surface Laptop 7

Kod kupnje laptopa zasnovanog na novoj platformi, logičan potez je kupiti model proizvođača operativnog sustava, jer možete biti sigurni da će isti prvi dobiti vitalne nadogradnje i zakrpe koje će hardver i softver maksimalno uskladiti. Microsoftov Surface Laptop 7 nudi odličnu kvalitetu izrade, te je jedna od najboljih alternativa Appleovom Macbooku. Ovaj model ima i prilično atraktivnu cijenu, no ista dolazi nauštrb performansi, jer isti u osnovnim konfiguracijama dolazi sa Snapdragon X Plus procesorom, koji je ipak nešto slabiji od modela X Elite u skupljim konfiguracijama.

Acer Swift Go 14 AI

Starija inačica modela Swift Go 14, pogonjena AMD-ovim Ryzen 7 7840U, jedan je od naših favorita u cjenovnom razredu od oko 1.000 eura. Upravo zato smo jedva dočekali dolazak nove ARM inačice, koja nam dolazi pod novim nazivom, Swift Go 14 AI. Iako je riječ o značajno izmijenjenom modelu u odnosu na klasični Swift Go 14, osnovna filozofija dizajna je ista, tako da ćete odmah uočiti sličnosti. Cijena tog modela nešto je manje atraktivna od starije x86 inačice, te dolazi sa sporijim Snapdragon X Plus procesorom, no svejedno nudi odličnu vrijednost za vaš novac.