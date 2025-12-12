U i dalje tankom kućištu Lenovo ThinkPad P1 16 Gen 8 ima Nvida RTX Pro GPU i Intel Ultra CPU

Najjača grafička kartica u ponudi mobilne radne stanice je RTX Pro 2000 iz Blackwell generacije, a Lenovo ju je upario Intel Ultra procesorima Arrow Lake serije. U skupljim varijantama dostupan je RGB Tandem OLED ekran, a ovaj model stiže s kvalitetnim IPS panelom

Bug.hr petak, 12. prosinca 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad P1 16 Gen 8
Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 285H (6P, 8E, 2 LP/16 T)
Grafička kartica Nvidia RTX Pro 2000
Memorija 64 GB LPDDR5
Disk 2 TB NVMe PCIe
Mreža WiFi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 5)
1 × USB C (Thunderbolt 4)
1 USB A
3,5-mm audio
SD Express 7.0 čitač kartica
Masa 1,84 kg
Dimenzije 354,4 × 241,2 × 15,8 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 2 godine
Cijena 4.753,00 eura

Lenovo u mnogim podvrstama ThinkPad modela smješta P1 seriju među mobilne radne stanice. Za ovaj dio odrađivanja zadataka u zahtjevnijim aplikacijama Lenovo je zadužio Intel Arrow Lake procesore pri čemu je najjači u ponudi Ultra 9 285H te Nvidia RTX Pro grafičke kartice. Mobilnost se ostvaruje kroz relativno tanki profil i masu koja je više nego pristojna za uređaj s dijagonalom ekrana od 16''. U odnosu na prethodne generacije Lenovo je u P1 seriji ponudio novu tehnologiju OLED ekrana (RGB Tandem), no na našem smo tržištu u trenutku pisanja članka našli samo modele s nešto slabijim IPS panelom. Novitet je i uključivanje Thunderbolt 5 konektora.

Lenovo ThinkPad P1 16 Gen 8 ima crno aluminijsko kućište prepoznatljivog dizajna
Lenovo ThinkPad P1 16 Gen 8 ima crno aluminijsko kućište prepoznatljivog dizajna

Vizualno i u materijalima se ThinkPad P1 serija nije pretjerano mijenjala od sedme generacije. Laptop dolazi u prepoznatljivoj crnoj boji i ima aluminijsko kućište, pa su tako zadnje dvije generacije zapravo odmak od magnezijskog kućišta koje je podsjećalo na X1 Carboon seriju. Očtri rubovi, crna boja s crvenim naglascima i tanko kućište ispod 10 mm pri vrhu sklopljenog ekrana do 15,8 mm na stražnjoj debljoj strani čine ovaj prijenosnik kompaktnim i prenosivim unatoč kategoriji od 16'' koja to u startu nije.

Već smo spomenuli ekran koji nije u ovom slučaju OLED. Model stiže s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela i ima omjer stranica 16:10. Ekran laptopa postiže svjetlinu od 500 cd/m2 te pokriva 100% sRGB spektra. Sve su to vrlo dobre specifikacije, no ipak zaostaju za mogućnostima OLED-a. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 4753 eura.

Laptop dolazi s IPS ekranom dijagonale 16'' i rezolucijom od 1920 x 1200 piksela koji ima i visoku svjetlinu od 500 cd/m2
Laptop dolazi s IPS ekranom dijagonale 16'' i rezolucijom od 1920 x 1200 piksela koji ima i visoku svjetlinu od 500 cd/m2

Što se tiče komponenti, za taj ćete iznos dobiti najjači procesor koji je u ponudi serije. Radi se o Intel Core Ultra 9 285H procesoru koji ima 16 jezgri, od čega je šest jačih performance s maksimalnim radnim taktom od 5,4 GHz. Sposoban procesor u paru s Nvidia RTX Pro 2000 grafičkom karticom omogućit će napredne radne zadatke. Ovo je ujedno i najjača grafička kartica u ponudi, a dio odgovora zašto nisu uključene i jači Blackwell GPU-i leži u obliku i tankom profilu laptopa. Tu su još 64 GB radne memorije i 2 TB prostora.

U domeni konektora ThinkPad P1 16 je prilično dobro opramljen i stiže s dva Thunderbolt 5, jednim Thunderbolt 4, dodatnim USB A i HDMI 2.1 konektorom te 3,5 mm audio priključkom. Kako radnoj stanici i pristoji, laptop stiže i s čitačem SD kartica. Od ostalih stvari treba izdvojiti 5 megapiskelnu web kameru s IR senzorom i zaštitom za privatnost, kao i moderne mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške. Ukupno se radi o raskošno opremljenom modelu, koji ima prepoznatljivu ThinkPad periferiju uključujući i TrackPoint, snažne komponente i bateriju od 90 Wh.



