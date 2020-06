Lenovo najavio nove uređaje iz serija IdeaPad, Yoga i Smart Tab

Lenovo je predstavio tri nova prijenosna uređaja iz serija IdeaPad, Yoga i Smart Tab. Kako već sami nazivi serija otkrivaju radi se o prijenosnim računalima i tabletu. Prijenosna računala (IdeaPad Duet 3i i Yoga Duet 7i1) dolaze u formi 2-u-1 što znači kako ih se može koristiti i kao tablete, dok je tablet Smart Tab M10 samo tablet.

Lenovo IdeaPad Duet 3i

Lenovo IdeaPad Duet 3i temelji se na Intelovim procesorima iz serije Pentium te na Intelovoj integriranoj grafici koja dolazi kao dio procesora. Ovisno o modelu korisnicima će na raspolaganju biti do 8 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora (eMMC). Opremljen je sa 10,3“ IPS zaslonom razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka i osvjetljenja 330 nita.

U ponudi će biti dva modela, sa i bez LTE podrške. IdeaPad Duet 3i ima odvojivu Bluetooth tipkovnicu i metalno postolje. Zahvaljujući tome može se koristiti u četiri načina rada – tablet, prijenosno računalo, šator ili u stajaćem načinu rada. Podržan je i rad s Lenovo digitalnom olovkom. Proizvođač je ovaj hibridni prijenosnik namijenio studentima.

Uz podršku za Wi-Fi i Dolby Audio sustav IdeaPad Duet 3i ima i dvostruke mikrofone (260 stupnjeva) te dva USB Type-C porta. Ugrađena baterija može s jednim punjenjem ponuditi do sedam sati rada. Masa uređaja je 860 grama. U trgovinama će se pojaviti početkom idućeg mjeseca (srpanj 2020.) po početnoj cijeni od 429 eura. U cijenu je uključena i Bluetooth tipkovnica.

Lenovo Yoga Duet 7i1

Korisnicima kojima je potreban snažniji 2-u-1 prijenosnik Lenovo je namijenio Yoga Duet 7i1 kojeg će biti moguće nabaviti s Intelovim Core procesorima (do Core i7) desete generacije, Iris Plus grafikom (također integrirana) te s do 16 GB RAM-a i do 1 TB podatkovnog prostora (PCIe SSD).

Lenovo Yoga Duet 7i1 opremljen je s većim, 13“, zaslonom, veće razlučivosti – 2K i većeg osvjetljenja – 450 nita. Zaslon pokriva 100% sRGB spektra. U osnovnu opremu spada podrška za Wi-Fi 6 (Gig+), a u dodatnu – podrška za 4G LTE mreže. I ovaj model ima odvojivu Bluetooth tipkovnicu, ali sa pozadinskim osvjetljenim tipkama. Dodana je i podrška za digitalnu olovku E-Color koja stiže zajedno s prijenosnikom. Olovka ima ugrađeni pametni senzor koji omogućuje odabir boje putem vodiča ili s bilo kojeg stvarnog predmeta dodirom površine predmeta vrhom olovke i pritiskom prema dolje.

Yoga Duet 7i1 donosi i povećanu sigurnost – podržava otključavanje uređaja putem Windows Hello sustava za što koristiti IR web kameru i tehnologiju prepoznavanja lica. Dodatno, Glance by Mirametrix pametna značajka prepoznavanja prisutnosti pomaže zaštiti vaš zaslon od neželjenih pogleda i zaustavlja video reprodukciju kada napustite uređaj. Također, pomakom glave možete premještati sadržaj sa svog zaslona na povezani monitor.

Autonomija baterije je zahvaljujući optimizaciji pomoću umjetne inteligencije produžena za oko 20%. Lenovo Yoga Duet 7i1 s jednim punjenjem baterije može ponuditi do 10,8 sati rada. Na ovaj model ne treba čekati do srpnja, jer je već dostupan za kupnju po početnoj cijeni od 1.199 eura.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus

Treći, ujedno i zadnji uređaj kojeg je Lenovo predstavio jest tablet Smart Tab M10 FHD Plus. Riječ je o drugoj generaciji temeljenoj na MediaTek Helio P22 SoC-u. Ovisno o modelu ima do 4 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora.Tablet je opremljen s 10,3“ FHD zaslonom, dvostrukim prednjim zvučnicima te trostrukim dalekometnim mikrofonima kako bi upravljanje uređajem na daljinu bilo što lakše. Prednja kamera (5 MP) osim za obavljanje video poziva služi i za prijavu u uređaj pomoću tehnologije prepoznavanja lica. Stražnja kamera koja može poslužiti za fotografiranje i snimanje ima razlučivost od 8 MP. Za upravljanje uređajem pomoću glasa tu je digitalna pomoćnica Alexa.

Zahvaljujući značajki Drop-In, Smart Tab M10 FHD Plus može se koristiti i kao dvosmjerni interkom, za slanje besplatnih poruka te obavljanje također besplatnih audio i video poziva. Podržana je i opcija roditeljskog nadzora te sadržaja prilagođenog djeci.

Autonomija baterije je do devet sati s jednim punjenjem. Na tržištu je dostupan od početka ovog mjeseca po cijeni od 229 eura. U cijenu je uključen i Smart Dock koji se s tabletom spaja preko Bluetootha. Detaljnije informacije dostupne su na stranicama proizvođača.