YTX - novi format matičnih ploča?

Kineska tvrtka Maxsun odlučila je proizvoditi matične ploče koje koje su manje od microATX, a veće (šire) od Mini-ITX formata

U PC industriji dimenzije matičnih ploča rijetko se mijenjaju. Najčešće se koriste tri formata: ATX, microATX i Mini-ITX. Povremeno se pojavi neki novi prijedlog, ali rijetko zaživi. Najnoviji takav pokušaj stiže od Maxsuna, koji je lansirao ploče formata nazvanog YTX, dimenzija 245x175 mm.

Ovo zapravo nije skroz novi format, iako su neki online mediji tako prenijeli. Stvar je zakuhao sam Maxsun svježom objavom na svom službenom računu na X-u, sa slikom na kojoj piše "Innovative Motherboard solution" pa su neki pogrešno zaključili da se radi o novoj matičnoj ploči i novom formatu. Međutim, sporna matična ploča uočena je na kineskom sajtu Bilibili još u studenom 2023. godine.

Objava na X-u koja je potaknula novi val članaka o, slobodno bismo sad već mogli reći starim, matičnim pločama

No, čini se da Maxsun ipak nije uspio dovoljno popularizirati YTX format pa je ovo valjda novi pokušaj. O čemu se tu zapravo radi? Dimenzije YTX formata čine takve matične ploče visokim kao Mini-ITX (170x170 mm), a širokima kao microATX (244x244 mm) ploče. Znači, kao da se Mini-ITX matična ploča rastegla na širinu microATX matične ploče.

Drugim riječima, YTX se smješta između postojećih formata, nešto kao prošireni Mini-ITX. Pritom zadržava ključnu ograničenost Mini-ITX ploča (samo jedan PCIe x16 utor za grafičku karticu ili kakvu drugu komponentu), ali dodaje mogućnost integracije dodatnih utora i komponenti na samu matičnu ploču (što obično obuhvaća dva-tri dodatna ležišta za 2280 M.2 SSD-ove) i premještanje nekih konektora na donju stranu matične ploče, kao što su konektori za napajanje, konektori za SATA uređaje i dodatne ventilatore, što doprinosi urednosti konfiguracije sastavljene oko takve matične ploče.

Tako se, primjerice, na Maxunovoj "novoj staroj" matičnoj ploči Terminator H770 YTX D5 WIFI nalaze četiri M.2 utora (tri s gornje strane i jedan s donje strane ploče), što je više nego što se tipično nudi na Mini-ITX pločama (jedan do dva). Također, ima više prostora oko procesorskog ležišta i memorijskih utora, pa bi instalacija hladnjaka ili AIO sustava trebala biti jednostavnija.

Ploča je inače namijenjena Intelovim procesorima 12., 13. i 14. generacije - socket za procesor je LGA 1700. Ta činjenica je trebala biti okidač za kopati malo dublje o kakvoj, odnosno koliko staroj, matičnoj ploči se radi. S druge strane, ovo je okidač i za otvaranje pitanja jesu li postojeći formati matičnih ploča dovoljni, prikladni za današnje primjene, za današnje potrebe korisnika.

Tri M.2 konektora za NVMe SSD-ove s gornje strane na ovako maloj matičnoj ploči nisu za baciti

Zasad se YTX koristi samo kod Maxsunovih ploča. Osim modela H770, postoji i model i DIY-APE H610 KING, koji je zapravo još i stariji. U oba slučaja, ploče su prevelike za Mini-ITX kućišta, no trebale bi biti fizički kompatibilne s nekim microATX kućištima (i onima koja prihvaćaju veće matične ploče), pod uvjetom da dijelovi kućišta ne blokiraju konektore s donje strane matične ploče.

Druga Maxsunova ploča YTX formata, DIY-APE H610 KING, koja je izostala s objave na X-u

Važno je naglasiti da YTX nije formalno standardiziran. Nismo uočili da su objavljene specifikacije formata koje bi mogli koristiti i drugi proizvođači, niti postoje naznake da su ASUS, MSI, Gigabyte ili ASRock zainteresirani za njega. Zasad je, čini se, riječ isključivo o Maxsunovom eksperimentu, za kojeg se ne može reći da se primio, barem ne još.

Povijest PC industrije podsjeća nas da takvi pokušaji često ostaju izolirani. Intelov BTX iz sredine 2000-ih, primjerice, trebao je naslijediti ATX, ali se nije proširio izvan nekoliko OEM konfiguracija. Nano-ITX, koji je VIA predlagala za ultrakompaktna računala, ostao je prisutan samo u uskim nišama. Mini-ITX je opstao upravo zato što je imao jasnu primjenu u HTPC i SFF segmentima te kompatibilnost s postojećim ekosustavom.

Hoće li YTX uspjeti, ovisit će ponajviše o tome hoće li drugi proizvođači matičnih ploča i kućišta odlučiti podržati dimenzije koje je Maxsun predložio. Za sada, YTX ploče ostaju zanimljiv novitet, ili možda tek kuriozitet, ali bez garancije da će se pretvoriti u trajniji format. Više M.2 utora te konektori s donje strane, uz prilično male dimenzije matične ploče, ne čine se lošim prijedlozima.

Konektori s donje strane matične ploče osobina su YTX formata, no trebao bi nam takav otvoreni, standardizirani format

Neki novi standardi ili barem dopune postojećih svakako bi bile dobrodošle, ako radi ničeg drugog, onda radi mogućnosti smještaja konektora na donju stranu matične ploče. Imao je i ASUS takvih pokušaja, ali čini se da su dosadašnji formati matičnih ploča i kućišta još uvijek (pre)čvrsto ukorijenjeni.