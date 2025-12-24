ASUS ROG Crosshair X870E Apex - Čarobnjak za overklokiranje

Ljubiteljima Intelovih platformi sufiks Apex u nazivu matične ploče bit će poznat, ali on se sada prvi put pojavljuje i na matičnoj ploči za AMD-ov silicij. Radi se o proizvodima specifično optimiziranim za najzahtjevnije overklokere. Konkretno, gotovo svi najbolji overklokerski rezultati dobiveni su na matičnim pločama iz porodice Apex, što samo za sebe govori o kakvom komadu hardvera je riječ.