Hrvatska otvara sjedište za digitalne inovacije u zdravstvu

Neprofitni javno-privatni konzorcij AI4HEALTH.Cro umjetnu inteligenciju vidi kao ključnu za napredak zdravstva te kao katalizator za vođenje Europe u zdraviju budućnost. Pri tome se oslanja na ekspertize projektnih partnera u razvoju biomedicinskih inovativnih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji i HPC-u, kao i na cijeli spektar usluga poduzetničkih inkubatora, od pisanja projektnih prijava, vođenja projekata, pristupa programima financiranja, a sve kroz snažnu suradnju sa sličnim inicijativama i konzorcijima diljem Europe.

Dr. sc. Anja Barešić

Prilika za inovatore

''Visoke ocjene evaluacije, 14 od mogućih 15 bodova koje su projektu dodijelili eksperti Europske komisije, potvrda su da smo obavili dobar posao, ali i sjajna vijest za cjelokupni hrvatski digitalni, zdravstveni i inovacijski ekosustav", rekla je dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica partnera s IRB-a..

Sve to otvara brojne prilike za sve one inovatore koji imaju spremna rješenja ili upravo razvijaju, a trebaju pomoć u razvoju svoje tehnologije od faze testiranja do plasiranja na tržište.

UI, startupi i budućnost zdravstva

Dr. sc. Nina Šesto

''Populacija nam je sve starija, statistika kroničnih oboljenja sve je gora, suočeni smo s nedostatkom osoblja i dugim listama čekanja", niže probleme s kojima se suočavamo dr. sc. Nina Šesto, pomoćnica ravnatelja Klinike Magdalena i projektna koordinatorica za zdravstvo.

"Iz godine u godinu svi ovi problemi sve više opterećuju zdravstveni sustav, što generira potrebu za što bržom primjenom umjetne inteligencije koja nudi mogućnost učinkovitih i uspješnih rješenja kako za pacijente tako i za stručnjake'', napominje Šesto.

Pametna digitalna rešenja

Zravstveni sustavi Europske unije suočeni su s nedostatkom pristupa pametnim digitalnim rješenjima temeljenima na umjetnoj inteligenciji.

''Naša uloga je višestruka. S partnerima ćemo uspostaviti svojevrsni hub za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu u kojem ćemo moći napraviti probir kandidata, kojima ćemo omogućiti da testiraju svoju tehnologiju prije većih ulaganja", objašnjava dr. Barešić.

Institut Ruđer Bošković

To obuhvaća različite procjene i simulacije inovacijske i digitalne zrelosti tehnologije, podršku kod razrade i prilagodbe tehnologije potrebama korisnika te, u konačnici, pomoć kod transfera tehnologija.

"Mi to možemo jer imamo konzorcij koji okuplja partnere iz privatnog i javnog sektora, od tehnoloških tvrtki, inovacijskog centra, poduzetnika, domova zdravlja, pa sve do klinika i donositelja odluka'', zaključuje dr. Barešić.