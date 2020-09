Kako odabrati medicinski beskontaktni IC toplomjer?

Iako je pandemija COVID-19 od strane WHO-a proglašena još 11. ožujka 2020., virus 2019-nCov i dalje je prilična nepoznanica svjetskim epidemiolozima i znanstvenicima. Simptomi zaraze COVID-19 vrlo su nejasni i nekonzistentni, no činjenica je da u velikom broju slučajeva uključuju povišenu temperaturu organizma. Budući da je nemoguće bez PCR ili sličnog testa odrediti je li osoba nositelj koronavirusa, jedan od načina brze provjere, koji ponavljamo nije najtočniji, je i mjerenje tjelesne temperature. Ako je tjelesna temperatura osobe blago povišena, postoji veća vjerojatnost da je osoba pozitivna na COVID-19.

Sukladno navedenoj činjenici, HZJZ i Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeli su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. U navedenim uputama stoji kako svi dječji vrtići i škole u Hrvatskoj s početkom nove školske i pedagoške godine moraju poštovati epidemiološka pravila na temelju kojih je potrebno svakodnevno mjerenje i zapisivanje temperature tijela. I dok si školarci uglavnom sami mjere temperaturu, za vrtićku djecu moraju se pobrinuti roditelji. Budući da je vrlo teško svako jutro maltretirati dijete s 5-minutnim mjerenjem tjelesne temperature pod pazuhom (aksilarno), a posebno imate li dvoje ili više djece, roditelji će zasigurno spas potražiti u bržim sredstvima mjerenja – ušni toplomjer ili beskontaktni infracrveni toplomjer.

Roditelji će uvijek potražiti što jednostavnije i bezbolnije rješenje za svoje dijete (Photo by Gustavo Fring from Pexels)

Kako izmjeriti temperaturu beskontaktnim toplomjerom?

Beskontaktni toplomjeri puno su elegantnije sredstvo mjerenja pri kojem se toplomjer tijekom jedne ili dvije sekunde usmjeri prema čelu osobe na udaljenosti od 2 do 5 cm te potom njegov infracrveni senzor izmjeri temperaturu na površini tijela. Ovakav način mjerenja je orijentacijski i obično daje odstupanje u temperaturi od ± 0,2°C, no i to je dovoljno točno da se otkloni sumnja u bolest. A ako vam je nakon mjerenja i dalje sumnjivo psihofizičko stanje djeteta, uvijek možete rezultat točnije provjeriti aksilarnim mjerenjem.

Iako specifikacije beskontaktnih toplomjera govore kako su namijenjeni mjerenju temperature na čelu osobe, liječnici takve toplomjere više koriste za mjerenje temperature na karotidnoj arteriji na lijevoj ili desnoj strani vrata osobe te na zapešću ruke. Naime, infracrveni senzor ustvari mjeri infracrveno zračenje tkiva, a za takvo zračenje najzaslužnije su krvne žile. Dosta liječnika smatra kako su rezultati mjerenja na vratu ili zapešću točniji od onih na čelu. Ako je površina čela vlažna, izmjerena temperatura mogla bi biti niža od stvarne. S druge strane, ako je osoba nosila šešir, ili je tijekom spavanja držala ruku između jastuka i čela, izmjerena temperatura mogla bi biti viša od stvarne. Uvijek je bolje čelo obrisati i pričekati nekoliko minuta da se stanje kože na tom mjestu normalizira.

Približavanjem čelu osobe beskontaktni toplomjer će pomoću infracrvenog senzora izmjeriti infracrveno zračenje tkiva (Photo by Ketut Subiyanto from Pexels)

Koja je razlika između medicinskog i industrijskog beskontaktnog IC termometra?

Industrijski termometri dizajnirani su za mjerenje temperature raznih površina u širokom rasponu koji se ponekad kreće od -60°C pa do 500°C. Tako velik opseg raspona ujedno znači da postoje veća odstupanja kod rezultata mjerenja od stvarnih rezultata. Ta odstupanja se obično kreću od ± 1°C pa do ± 1,5°C, što je i više nego zadovoljavajuće za većinu industrijskih primjena.

S druge strane, medicinski termometri tj. toplomjeri su baždareni za mjerenje temperature u užem rasponu koji se obično kreće od 32°C do 42,5°C i njihova odstupanja se kreću od ± 0,3°C do ± 0,1°C. Iz navedenog razloga industrijski termometar bit će potpuno neprikladan alat za mjerenje temperature tijela.

Medicinski toplomjeri traže značajno veću preciznost od industrijskih termometara (Photo by Anton Uniqueton from Pexels)

Ponuda i cijene beskontaktnih toplomjera

Osim što su beskontaktni toplomjeri vrlo praktični kod kućnog mjerenja temperature, jedino su moguće sredstvo orijentacijskog mjerenja temperature tijela kod npr. sudionika događanja koje organizirate i za koje ste odgovorni, zaposlenika, putnika u javnom prijevozu, te u svim slučajevima kada ste odgovorni i obavezni kontrolirati temperaturu ljudi u funkciji sprječavanja širenja zaraze COVID-19.

Istražili smo kakvi se sve modeli beskontaktnih infracrvenih toplomjera mogu pronaći na hrvatskom tržištu. Pronašli smo 30-ak modela, a njihove cijene kreću se od 300-injak pa sve do 700 i više kuna. Saznali smo da su s obzirom na pandemiju cijene beskontaktnih toplomjera tijekom ove godine potpuno „podivljale“. U jednom trenutku došlo je do nestašice na tržištu – količine su se izvozile i uvozile ovisno o tome kako je koja država imala epidemiološke mjere i zahtjeve. Cijene su tijekom posljednjih mjeseci značajno varirale, a tek je nedavno krenula stabilizacija tržišta.

Epidemiološke mjere u pojedinim državama diktirale su ponudu i potražnju toplomjera tijekom posljednjih mjeseci (Photo by Gustavo Fring from Pexels)

Koji toplomjer odabrati?

Prilikom nabavke beskontaktnog toplomjera treba obratiti pozornost na njegove karakteristike koje bi vam možda mogle biti važne:

Točnost mjerenja – većina medicinskih toplomjera u svojim specifikacijama navodi odstupanje pri mjerenju od ± 0,2°C. Najjeftiniji uređaji spominju točnost od ± 0,3°C, dok neki od najskupljih modela ističu maksimalno odstupanje od ± 0,1°C Brzina mjerenja – gotovo svi klinički beskontaktni toplomjeri mjere temperaturu u okviru 1 sekunde. Pretpostavka je da vam pri odabiru neće biti od presudnog značaja ako netko ističe brinu mjerenja od 500 ms ili nešto slično tome. Memorija – bitna stavka je i količina memorije termometra tj. koliko posljednjih mjerenja će uređaj zapamtiti. Na taj način lakše ćete pratiti tijek bolesti. Dizajn – robusnost i čvrstoća izrade s jedne strane, te dimenzije, masa i jednostavnost korištenja s druge strane. Ovo su također vrlo bitne karakteristike uređaja. Tihi mod – određeni uređaji imaju ugrađen i tzv. tihi mod. Pritiskom jedne tipke moguće je isključiti zvučne notifikacije prilikom mjerenja što ćete veoma cijeniti mjerite li temperaturu djetetu koje spava. Pozadinsko osvjetljenje i druge notifikacije – korisna funkcija prilikom mjerenja je i pozadinsko osvjetljenje. Određeni uređaji nude dvije pozadinske boje, npr. zelenu ako je temperatura normalna te crvenu ako je temperatura visoka. Drugi uređaji nude i tri vrste pozadinskog osvjetljenja razdvajajući normalnu, blago povišenu i vrlo visoku temperaturu. Također, određeni uređaji će vas i zvučno upozoriti ako je temperatura vrlo visoka. Dodatni modovi mjerenja – pojedini modeli omogućuju promjenu moda mjerenja iz mjerenja temperature tijela u mjerenje temperature zraka ili neke druge površine. Na ovaj način medicinski toplomjer postaje multifunkcionalan te možete izmjeriti temperaturu zida, zraka u prostoriji ili dječje bočice. Automatsko isključivanje – korisna funkcija koja jamči dugotrajniju bateriju je i automatsko isključivanje uređaja npr. nakon 30 ili 60 sekundi.

Pregled ponude toplomjera na tržištu

U nastavku ćemo izdvojiti najpopularnije i najprodavanije modele na tržištu. Pretragom na Googleu pronaći ćete još više modela. Međutim, ovdje ćemo detaljnije opisati one za koje smatramo da bi vam mogli biti prvi izbor prilikom kupnje.



1. Yuwell YT-1

Yuwell je renomirani kineski proizvođač medicinske opreme koji postoji od 1998. godine, a bave se proizvodnjom profesionalne kliničke opreme – od respiratora i stetoskopa, do tlakomjera i mjerača glukoze u krvi. Yuwell YT-1 njihov je beskontaktni infracrveni toplomjer koji se koristi i za profesionalnu uporabu u zdravstvenim ustanovama. Krasi ga kvaliteta izrade, dobar dizajn i jednostavnost korištenja. Od mjernih notifikacija osim zvukova ima i vibraciju, a tu je senzor udaljenosti koji će korisnika upozoriti ako temperaturu mjeri nepravilno s prevelike udaljenosti. Preciznost rada jamči ugrađena dvostruka sonda (koristi i američku Amphenol senzornu tehnologiju), a toplomjer je klinički testiran i ima CPA certifikat.

Model YUWELL YT-1 Raspon mjerenja 32 – 42°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 0 - 5 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 30 unosa Pozadinsko osvjetljenje da, dvije boje Dimenzije 149 x 38 x 42 mm Masa uređaja 68 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da, može se ugasiti Automatsko isključivanje da, nakon 60 s Ostalo vibracija, senzor za blizinu, mod za djecu i odrasle Jamstvo 2 godine Cijena 522,00 kn Trgovina Medical Direct



2. Beurer FT 85

Beurer FT 85 jedan je od najpovoljnijih beskontaktnih toplomjera na tržištu, a riječ je o poznatom njemačkom proizvođaču. Gledajući njegove specifikacije, moglo bi ga se proglasiti i best buy izborom, budući da mu mogućnosti gotovo nimalo ne zaostaju niti za dvostruko skupljim uređajima. Vrlo je lagan i ergonomičan, izgledom sličan daljinskom upravljaču za TV. U slučaju povišene temperature (38°C ili više) oglasit će se zvučni alarm i prikazat će se ikonica ☹, dok će u slučaju normalne temperature prikazati ikonicu 🙂. Za razliku od većine drugih uređaja Beurer FT 85 prikazuje datum i vrijeme. Vrlo korisna funkcija je i pamćenje posljednjih 60 mjerenja. I za kraj, svakako valja naglasiti i jamstvo na uređaj od čak 5 godina.

Model BEURER FT 85 Raspon mjerenja 34 – 42,2°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 2 - 3 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 60 unosa Pozadinsko osvjetljenje da Dimenzije 161 x 42,8 x 36 mm Masa uređaja 67 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da, može se ugasiti Automatsko isključivanje da, nakon 60 s Ostalo senzor za blizinu, datum i vrijeme, mjerenje temperature zraka i drugih objekata Jamstvo 5 godina Cijena 329,00 kn Trgovina Beurer



3. Berrcom JXB-178

Berrcom JXB-178 je infracrveni toplomjer kojeg ćete u Hrvatskoj pronaći na najviše prodajnih mjesta, što vjerojatno znači kako je riječ i o najprodavanijem modelu. Cijena mu dosta varira, a mi smo u tablici istaknuli prodajno mjesto koje u trenutku pisanja ovog teksta nudi najnižu cijenu. Uređaj sliči pištolju koji se uperi prema čelu osobe na udaljenosti od 3 do 5 cm i u sekundi izmjeri temperaturu. Iako dizajnom (neuvjerljiva plastika) ne ulijeva povjerenje, klinički je testiran, vrlo jednostavan za korištenje. Zvuk mu se može isključiti, a LCD svijetli u tri boje – ovisno o izmjerenoj temperaturi.

Model BERRCOM JXB-178 Raspon mjerenja 32 – 43,9°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 3 - 5 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,3°C Memorija da, 32 unosa Pozadinsko osvjetljenje da, tri boje Dimenzije 187 x 57 x 120 mm Masa uređaja 80 g Napajanje 2x AA baterije Zvučni signal da, može se ugasiti Automatsko isključivanje da, nakon 30 s Ostalo mjerenje temperature zraka i drugih objekata Jamstvo 1 godina Cijena 459,00 kn Trgovina Ljekarna.hr



4. Tech+

Tech+ jedan je od najskupljih beskontaktnih toplomjera koje smo pronašli. Ipak, valja naglasiti da je multifunkcionalan i omogućuje mjerenje temperature beskontaktno pomoću infracrvene zrake na čelu, ili u uhu osobe. Temperatura se mjeri na maloj udaljenosti od 0 do 3 cm, a proizvođač ističe AMS tehnologiju koja donosi automatski način izmjene čelnog i ušnog mjerenja. Koristi trostupanjsku kalibraciju koja je zaslužna za visoku preciznost i odstupanje od tek ± 0,1°C.

Model TECH+ Raspon mjerenja 32 – 42,9°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 0 - 3 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,1°C Memorija da, 40 unosa Pozadinsko osvjetljenje da, četiri boje Dimenzije 187 x 40 x 70 mm Masa uređaja 350 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da, može se ugasiti Automatsko isključivanje da, nakon 30 s Ostalo automatska izmjena između čelnog i ušnog mjerenja, mjerenje temperature zraka i drugih objekata Jamstvo 1 godina Cijena 763,00 kn Trgovina Mall.hr



5. Alicn Medical Shenzhen AET-R1F1

Kineski proizvođači pokazuju se sve pouzdanijima u proizvodnji medicinskih uređaja. Toplomjer Alicn AET-R1F1 dizajniran je poput daljinskog upravljača i dolazi u elegantnoj crnoj boji. Vrlo je lagan i prikladan je za korištenje i kod djece i kod odraslih, no namijenjen je isključivo mjerenju tjelesne temperature – ne možete mjeriti temperaturu zraka i drugih površina.

Model ALICN MEDICAL SCHENZHEN AET-R1F1 Raspon mjerenja 32 – 42,2°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja nema podataka Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 32 unosa Pozadinsko osvjetljenje ne Dimenzije 37 x 16,3 x 150 mm Masa uređaja 51 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da Automatsko isključivanje da, nakon 60 s Ostalo prikaz datuma i vremena Jamstvo 1 godina Cijena 499,00 kn Trgovina TiA Mobiteli



6. Contec TP500

Contec TP500 je profesionalni infracrveni toplomjer – prikladan je za profesionalnu uporabu u zdravstvenim ustanovama, ali i za osobnu uporabu, a može se koristiti za odrasle, djecu i bebe. Dizajniran je poput pištolja, krasi ga kvalitetna izrada, a ima pozadinsko osvjetljenje u tri boje. Nije predviđen za mjerenje temperature drugih površina, osim tijela.

Model CONTEC TP-500 Raspon mjerenja 32 – 42,9°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 5 - 15 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 30 unosa Pozadinsko osvjetljenje da, tri boje Dimenzije 162 x 113 x 51 mm Masa uređaja 130 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da Automatsko isključivanje da, nakon 5 s (inteligentno isključivanje) Ostalo Zaštita od tekućina IPX0 Jamstvo 2 godine Cijena 621,00 kn Trgovina Medical Direct



7. Omron Gentle Temp 720

Omron je renomirani japanski proizvođač medicinske opreme. Gentle Temp 720 je beskontaktni toplomjer kvalitetnog ergonomskog dizajna. Vrlo je jednostavan za korištenje, ima zaštitni poklopac leće sonde, a osim temperature tijela, može mjeriti i temperaturu prostorije te drugih površina. Vrlo korisna funkcija je prikaz posljednjeg očitanja temperature na početnom zaslonu. Za razliku od drugih toplomjera, ovaj koristi malu CR2032 bateriju poput ručnog sata.

Model OMRON GENTLE TEMP 720 Raspon mjerenja 34 – 42,2°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 1 - 3 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 21 unos Pozadinsko osvjetljenje da Dimenzije 153 x 45 x 41 mm Masa uređaja 90 g Napajanje 1x CR2032 baterija Zvučni signal da, može se ugasiti Automatsko isključivanje da, nakon 60 s Ostalo mjerenje temperature zraka i drugih objekata, prikazuje posljednje očitanje na zaslonu Jamstvo 3 godine Cijena 597,00 kn Trgovina Medikor



8. ITR-QY

Jedan od najjeftinijih beskontaktnih toplomjera na tržištu je ITR-QY, međutim svojim specifikacijama ne pokazuje značajnije manjkavosti. Nudi LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem u tri boje te pamti 18 posljednjih mjerenja temperature.

Model ITR-QY Raspon mjerenja 33 – 43°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 3 - 5 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da, 18 unosa Pozadinsko osvjetljenje da, tri boje Dimenzije 155 x 88 x 45 mm Masa uređaja 150 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da Automatsko isključivanje da, nakon 13 s Ostalo mjerenje temperature drugih površina Jamstvo 1 godina Cijena 299,00 kn Trgovina Lookapik



9. Hoco YQ-01MD

Još jedan beskontaktni toplomjer kineske proizvodnje je Hoco YQ-01MD. Zanimljivo je dizajniran, lagan i jednostavan za korištenje. Ima pozadinsko osvjetljenje u dvije boje, ovisno o izmjerenoj temperaturi.

Model HOCO YQ-01MD Raspon mjerenja 32 – 42,9°C Brzina mjerenja 1 s Udaljenost mjerenja 1 - 5 cm Točnost mjerenja / odstupanje ± 0,2°C Memorija da Pozadinsko osvjetljenje da, dvije boje Dimenzije 142 x 41 x 42 mm Masa uređaja 68 g Napajanje 2x AAA baterije Zvučni signal da Automatsko isključivanje da Ostalo - Jamstvo 1 godina Cijena 549,00 kn Trgovina Svijet Medija



10. HeTaiDa HTD8808C

Vrlo zanimljiv uređaj je i HeTaiDa HTD8808C koji nudi memoriju za 50 unosa i tri boje pozadinskog osvjetljenja. Toplomjer će izmjeriti temperaturu do udaljenosti od 15 cm, a pogodan je i za mjerenje temperature tekućina, zraka i drugih površina.