Sada je i službeno: ovisnost o igrama tretira se kao bolest

Nova inačica Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na popis mentalnih bolesti dodala je ovisnost o videoigrama

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) najavila je krajem prošle godine, a sada je i službeno u uporabu pustila, svoju novu, 11. po redu, verziju Međunarodne klasifikacije bolesti, u kojoj je u dijelu mentalnih bolesti i ovisnosti uključena i – ovisnost o igranju videoigara.

Bolest pod nazivom "Gaming disorder" manifestira se kao uzorak ponašanja u kojem pojedinac nema kontrolu nad svojim navikama igranja. Kao i kod ostalih ovisnosti, "bolesnik" daje prioritet igranju nasuprot ostalim dnevnim aktivnostima i to na način da igranje ima prednost nad svim drugim ponašanjima i dovodi do negativnih posljedica. Za dijagnozu ovog poremećaja, kako ga definira WHO, ponašanje mora biti dovoljno ozbiljno da značajno utječe na osobni, obiteljski i društveni život pojedinca, na njegovo obrazovanje, posao, i druga područja funkcioniranja, te da se manifestira najmanje 12 mjeseci.

Znakovi koji upućuju na postojanje ovisnosti: 1. Manjak kontrole nad navikom igranja (učestalost, intenzitet, trajanje, kontekst, početak i završetak ne mogu se kontrolirati) 2. Igranje dobiva prioritet nad svim drugim dnevnim aktivnostima i interesima 3. Nastavak ili povećanje intenziteta igranja unatoč pojavi negativnih posljedica (manjak sna, problemi s prehranom, otežano funkcioniranje osobe u obitelji, društvu, školi ili na poslu)

Procjene govore da bi tek 2-3% igrača moglo biti ovisno

Iz WHO kažu kako poremećaj pretjeranog igranja ne bi trebalo miješati s navikama dugotrajnog igranja, te da ovaj pojam ne bi trebalo shvaćati olako. "Milijuni igrača diljem svijeta, čak i kad se radi o intenzivnom gamingu, nikada se ne bi mogli smatrati ljudima koji boluju od ovog poremećaja", poručio je dr. Vladimir Poznyak koji je predložio da se ovisnost o igranju uvrsti među bolesti. Naglasio je i da je među igračima prisutnost ovisnosti vrlo niska, ali da bi se s vremenom mogla povećavati.