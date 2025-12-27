Framework ponovno diže cijene DDR5 RAM-a zbog globalne nestašice

Tvrtka Framework, poznata po svojim modularnim računalima koja korisnici mogu sami popravljati i nadograđivati, još jednom prilagođava cijene svojih DDR5 RAM modula kao odgovor na nezaustavljivi rast cijena memorije na globalnom tržištu. U srijedu je Framework objavio kako će nova cijena iznositi oko deset eura po gigabajtu za module od osam, šesnaest i trideset dva gigabajta, dok će cijene za module od četrdeset osam gigabajta i više biti "nešto više".

Ovo je već drugo poskupljenje u kratkom roku. Početkom mjeseca, tvrtka je najavila prvu korekciju cijena, navodeći "značajno više troškove" od strane dobavljača i distributera. S najnovijim povećanjem, cijena modula od osam gigabajta skočila je sa šezdeset na otprilike 75 €, opcija od šesnaest gigabajta porasla je sa 110 na 150 €, a varijanta od trideset dva gigabajta sada košta 300 € umjesto prijašnjih 225 €. Najveći šok predstavlja cijena modula od četrdeset osam gigabajta, koja je od lipnja 2025. godine više nego udvostručena, skočivši s 225 € na vrtoglavih 580 €. Kompleti od 64 GB (dva puta 32 GB) i 96 GB (dva puta 48 GB) također su osjetno skuplji, s cijenama od 600 €, odnosno 1160 €.

Pozadina globalne nestašice

Povećanje cijena izravno utječe na konfigurabilne opcije memorije koje dolaze s Frameworkovim "DIY Edition" laptopima. Tvrtka još uvijek ne prodaje samostalne DDR5 RAM module kako bi sačuvala zalihe za nove laptope. Kako bi korisnicima ipak ponudili alternativu, Framework napominje da je moguće naručiti uređaj bez memorije. To omogućuje kupcima da iskoriste postojeći modul ili pronađu povoljniju opciju putem servisa kao što je PCPartPicker, na koji Framework sada izravno povezuje sa svoje web stranice.

Čini se da ovo nije kraj poskupljenjima. Dobavljači su izvijestili Framework da će "cijene nastaviti rasti i početkom 2026. godine". Iz tvrtke poručuju: "Apsorbirali smo i nastavljamo apsorbirati dio povećanja troškova kako bismo mogli ponuditi ovu novu cijenu, ali vrlo je vjerojatno da ćemo morati ponovno prilagoditi cijene modula unutar sljedećih mjesec dana. Cijene ćemo podizati samo kako bismo pokrili porast troškova, a spuštat ćemo ih čim se troškovi u budućnosti smanje."

Prema prognozama analitičke kuće International Data Corporation (IDC), globalna nestašica memorije mogla bi "potrajati sve do 2027. godine". Glavni razlog leži u činjenici da veliki proizvođači poput Microna, Samsunga i SK Hynixa preusmjeravaju svoje proizvodne resurse prema iznimno unosnoj industriji umjetne inteligencije, ostavljajući manje kapaciteta za tržište potrošačke elektronike.

Problem s kojim se suočava Framework samo je simptom šireg trenda koji će oblikovati cijelu tehnološku industriju u nadolazećim godinama.