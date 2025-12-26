Cijena bakra dosegnula povijesni rekord zbog AI-ja i straha od novih carina

Ključna sirovina za energetsku tranziciju i AI infrastrukturu, bakar, dosegnuo je novu rekordnu cijenu na Londonskoj burzi metala, potaknut poremećajima u opskrbi i gomilanjem zaliha uoči potencijalnih američkih tarifa

Cijena bakra, jednog od ključnih metala za globalnu ekonomiju, dosegla je novu, dosad nezabilježenu razinu. Ovaj rast potaknut je kombinacijom faktora, od poremećaja u opskrbnim lancima i najava američkih carina pa sve do dugoročnih oklada na potražnju koja proizlazi iz sektora elektrifikacije i razvoja infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Referentna cijena bakra za tromjesečnu isporuku na Londonskoj burzi metala (LME) porasla je u utorak za 1,1 posto, dosegnuvši vrijednost od oko 12.060 američkih dolara, odnosno približno 11.100 eura po metričkoj toni. The Wall Street Journal izvještava da je bakar samo od početka ove godine zabilježio rast vrijednosti od preko trideset pet posto, što ga čini jednom od najuspješnijih sirovina na tržištu.

Glavni pokretači ovog rasta su višestruki. S jedne strane, postoje značajni poremećaji u opskrbi iz ključnih rudnika, dok istovremeno trgovci ubrzano gomilaju zalihe u Sjedinjenim Američkim Državama. Razlog tome je strah da bi Trumpova administracija mogla uvesti visoke carine na uvoz rafiniranog metala, što potiče stvaranje zaliha prije nego što nove mjere stupe na snagu. Terminski ugovori za bakar u SAD-u također bilježe rast, iako još nisu na rekordnim razinama.

Osim problema s ponudom, potražnja igra ključnu ulogu. Dugoročna potražnja za bakrom vođena je globalnim naporima u elektrifikaciji, poput širenja električnih vozila i obnovljivih izvora energije, te masovnom izgradnjom infrastrukture potrebne za umjetnu inteligenciju. Podatkovni centri, koji su temelj AI revolucije, veliki su potrošači bakra. Dodatnu potporu cijenama dalo je i nekoliko ovogodišnjih smanjenja kamatnih stopa, budući da labavija monetarna politika obično potiče rast cijena industrijskih metala.

Ipak, analitičari upozoravaju na oprez. Stručnjaci iz Goldman Sachsa prošlog su tjedna naveli kako je rast cijene postao "vrlo spekulativan" i osjetljiv na bilo kakvu promjenu sentimenta vezanog uz dionice tehnoloških tvrtki u AI sektoru ili eventualno usporavanje izgradnje potrebne infrastrukture.

Cijena bakra tako se našla na raskrižju između snažnih fundamentalnih pokretača, poput energetske tranzicije i AI revolucije, te spekulativnih tržišnih kretanja potaknutih geopolitičkim napetostima. Ostaje za vidjeti hoće li se ovaj trend nastaviti ili je na pomolu korekcija izazvana promjenom tržišnog sentimenta.