G.Skill snajperom po matičnim pločama

G.Skill je jučer predstavio novu seriju računalne DDR4 memorije – Sniper X. Memorija iz ove serije namijenjena je gamerima koji su ujedno i pobornici militarističkog dizajna.

Kao što se može vidjeti na priloženim fotografijama, kupci na raspolaganju imaju tri kamuflažna uzorka – Classic, Urban i Digital. Kako stoji u opisu na proizvođačevim stranicama Classic Camo temelji se na zelenom uzorku prikladnim za ratovanje u džungli.

S druge strane, Urban se temelji na sivom uzroku (betona) i najprikladniji je za akcije u naseljenim mjestima. Dodatno, ovaj uzorak se i najbolje slaže s Asusovom TUF Gaming serijom matičnih ploča. Ako se smatrate jednim od takozvanih modernih ratnika, za vas je Digital Camo koji se temelji na žućkastom uzorku.

Kupci će moći birati između memorijskih modula brzine od 2.400 do 3.600 MHz. U ponudi će biti i memorijski kitovi do kapaciteta do 128 GB (8 x 16 GB).

Sniper X serija u prodaju stiže tijekom prvog kvartala 2018. godine. Cijena za sada nije poznata.