Huaweijeve NM kartice po performansama ne zaostaju za microSD karticama

Huawei je tijekom predstavljanja novih mobitela iz linije Mate (Mate 20 i Mate 20 Pro) predstavio i novi format memorijskih kartica – NM Card. Podsjetimo, riječ je o memorijskim karticama formata identičnog Nano SIM kartica, a prema navodima proizvođača jednako brzim kao što su microSD kartice.

Kako bi provjerili koliko ima istine u Huaweijeivm tvrdnjama oko brzine njegovih NM kartica ruska internetska stranica hi-tech provela je malo testiranje. Pomoću dva benchmark alata – A1 SD Bench i SD Card Test testirala je brzinu NM memorijskih kartica i ispostavilo se kako po performansama ne zaostaju za modernim microSD karticama (UHS-I Speed Class 3).

U teoriji UHS-I U3 memorijske kartice podržavaju brzine čitanja podataka do 90 MB/s te brzinu zapisivanja do 30 MB/s. Navedeni benchmark alati uspjeli su iz NM kartica izvući 74 MB/s prilikom čitanja te 83 MB/s prilikom zapisivanja podataka. To su maksimalne vrijednosti, dok su one prosječne nešto manje – 70 MB/s prilikom čitanja te 73 MB/s prilikom zapisivanja podataka.

Nakon sintetičkih testova stiglo je vrijeme i za pravi test – stvarno kopiranje datoteka i štopanje potrebnog vremena za obavljanje navedene radnje. Testna datoteka bila je velika 6,7 GB i za njezino kopiranje je bilo potrebna 1 minuta i 33 sekunde. To bi preračunalo u megabajte po sekundi bilo 72 MB/s. Hi-tech je snimio i par probnih videa u 4K kvaliteti i pri 30 fps i kako kažu nije bilo grešaka u snimanju. Zapravo NM kartice trebale bi bez problema podnijeti i snimanje videa u 8K kvaliteti te pri 120 fps.

Napomenimo kako je Hi-tech testirao 128-gigabajtni model NM kartice koji je trenutno i jedini dostupan. Huawei u planu ima nešto kasnije izdati i dodatne modele od 64 GB i 256 GB, no ne zna se točno kada.