Samsung diže cijene memorijskih čipova

NAND čipovima za pohranu na SSD-ovima te čipovima DDR5 memorijskih modula raste cijena što znači da će ponovno doći i do rasta cijena SSD-ova i radne memorije, a time i uređaja u kojima se oni nalaze

Mario Baksa utorak, 23. rujna 2025. u 07:32

Samsung, najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova, najavio je da će u četvrtom kvartalu ove godine podići ugovorne cijene za DRAM i NAND. Prema podacima analitičke kuće TrendForce, cijena DRAM-a porast će između 15 i 30%, dok će NAND, koji se koristi u SSD-ovima i mobilnim uređajima, poskupjeti 5 do 10%.

Važno je naglasiti da ovo poskupljenje pogađa kupce čipova, dakle proizvođače mobitela, prijenosnika i SSD-ova, a ne izravno krajnje korisnike. Ipak, kako se zalihe postojećih komponenti isprazne, skuplje nabavne cijene gotovo će se sigurno preliti i na cijene gotovih proizvoda na policama trgovina. U praksi, to znači da bi memorijski moduli, SSD diskovi te novi modeli mobitela i laptopa mogli postati skuplji već krajem godine ili početkom iduće.

Zašto cijene rastu?

Razlozi rasta cijena leže u dinamici globalne ponude i potražnje. Prošle godine glavni kupci bili su AI i cloud centri, zbog čega je proizvodnja preusmjerena prema najnovijim tipovima DRAM memorije. Istodobno je proizvodnja starijih standarda, poput DDR4 ili eMMC-a, smanjena (ne samo u slučaju Samsunga, nego i SK hynixa i Microna), pa su oni sada rjeđi i samim time skuplji. Samsung tako koristi kontrolu ponude da podigne cijene u trenutku kad je tržište iscrpilo višak zaliha iz prethodnih godina.

Na NAND strani stvari postaju još zanimljivije. Kako ističe TechNews, tehnološki divovi poput Googlea i Oraclea agresivno šire AI infrastrukturu i okreću se prema aplikacijama s visokim performansama zaključivanja, što stvara snažan rast potražnje za kapacitetnijim rješenjima za pohranu. Industrijski izvori navode da su se rokovi isporuke za diskove velikog kapaciteta produžili na gotovo godinu dana. Kao odgovor, dobavljači memorije ubrzano razvijaju odgovarajuće SSD proizvode, nastojeći smanjiti razliku u cijeni između SSD-ova i tvrdih diskova, s trenutačnih 4-5 puta na oko 3 puta - kako bi potaknuli prihvaćanje SSD-a u podatkovnim centrima.

Prema posljednjim istraživanjima TrendForcea, golemi volumen podataka koje generira umjetna inteligencija sve jače opterećuje globalnu infrastrukturu za pohranu. HDD-ovi, tradicionalna okosnica velikih spremišta podataka, sada su suočeni s ozbiljnim nestašicama, što u fokus stavlja SSD-ove visokih performansi, premda skuplje. Posebno se naglašava da bi isporuke QLC SSD-ova velikog kapaciteta mogle doživjeti eksplozivan rast tijekom 2026. godine.

Što znači za krajnje korisnike?

Za krajnje korisnike to znači da je razdoblje jeftine memorije pri kraju. Ako planirate kupnju SSD-a većeg kapaciteta ili nadogradnju RAM-a, sada je možda pravi trenutak da to učinite po aktualnim, povoljnijim cijenama. Povećanje cijena neće biti vidljivo preko noći, ali kako novi ugovori počnu vrijediti i zalihe se potroše, rast će se osjetiti i na tržištima maloprodaje, uključujući Europu.

TrendForce očekuje da će trend viših cijena potrajati i tijekom prve polovice 2026., pa bi memorija mogla ostati skuplja barem još nekoliko kvartala. Drugim riječima, iako se ova vijest na prvi pogled odnosi na "veliku industriju", njezin će efekt brzo stići i do krajnjih korisnika. Uređaji koje svakodnevno koristimo, od SSD-ova, preko mobitela, do prijenosnika, uskoro bi mogli koštati više, jer će proizvođači svoje veće troškove jednostavno prebaciti na krajnje kupce.



