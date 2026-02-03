Raspberry Pi ponovno diže cijene zbog nestašice memorijskih čipova

Aktualna nestašica memorijskih i čipova za pohranu, potaknuta ogromnom potražnjom iz sektora umjetne inteligencije (a i potezima samih proizvođača koji koriste priliku), najbrže je i najoštrije pogodila RAM komplete i SSD diskove za osobna računala. To, nažalost, znači da ćemo vjerojatno svjedočiti rastu cijena i za sve druge proizvode koji koriste te komponente do kraja godine, a možda i duže.

Najnovija potvrda ovog trenda stiže iz tvrtke Raspberry Pi, čiji je izvršni direktor Eben Upton objavio da će tvrtka po drugi put u samo dva mjeseca podići cijene većine svojih popularnih mini računala.

Koji modeli poskupljuju i zašto

Cijene rastu za sve modele Raspberry Pi 4 i Raspberry Pi 5 koji dolaze s dva gigabajta ili više LPDDR4 RAM-a, uključujući Compute Module 4 i 5 te Raspberry Pi 500, računalo unutar tipkovnice. Konkretno, cijene ploča s dva gigabajta RAM-a porast će za otprilike devet eura, modeli s četiri gigabajta RAM-a bit će skuplji za oko 14 eura, dok će verzije s osam gigabajta RAM-a poskupjeti za 28 eura. Najveći skok cijene zabilježit će model sa 16 GB RAM-a, čija će cijena porasti za čak 56 eura.

Ova poskupljenja nadovezuju se na prethodni val rasta cijena od pet do 15 dolara koji je implementiran za većinu Pi 4 i 5 modela u prosincu, kao i na manja poskupljenja odabranih modela početkom listopada. Verzija Pi 5 sa 16 GB RAM-a sada će koštati popriličnih 191 euro. Modeli Pi 4 i Pi 5 s osam gigabajta RAM-a prodavat će se po cijenama od 116, odnosno 126 eura,

Što ovo znači za budućnost platforme

Srećom, cijene za modele s jednim gigabajtom RAM-a, Pi 4 i Pi 5, za sada se ne mijenjaju i ostat će dostupni po cijenama od 33, odnosno 42 eura. Cijena se također ne mijenja ni za računalo Pi 400. Stariji modeli koji koriste LPDDR2 memoriju, poput Pi 3 i Pi Zero, također će zadržati svoje trenutne cijene. Prema službenoj objavi, razlog je isključivo u cijeni LPDDR4 memorije na svjetskom tržištu.

Raspberry Pi je isprva stekao golemu popularnost ne zato što je bio vrhunsko računalo, već zato što je nudio kompletan sustav za hobiste po cijeni od samo 35 dolara. Danas, naravno, plaćate i za robustan ekosustav operativnih sustava, aplikacija i skripti. Ipak, što cijena više raste, alternative poput "no-name" x86 mini računala ili čak rabljenih osobnih računala postaju sve privlačnije. Tijekom posljednje velike nestašice Pi računala 2022. i 2023. godine, mnogi su se korisnici okrenuli starim tankim klijentskim računalima za jednostavne hobističke projekte za koje se Pi često preporučuje.

Na kraju, Upton navodi kako tvrtka namjerava vratiti cijene na staro čim cijene memorije na tržištu to dopuste. "Trenutna situacija je u konačnici privremena," piše Upton, "i radujemo se povlačenju ovih povećanja cijena čim se situacija stabilizira."