LIVA Q2 Mini PC

ECS, tajvanski proizvođač računala i druge računalne opreme predstavio je novo mini računalo iz linije LIVA Q. Kako je novi model ujedno i drugi po redu nisu previše dvojili oko njegovog naziva već su ga jednostavno nazvali LIVA Q2.

Dotični se poput svog prethodnika odlikuje malim dimenzijama i hardverom dovoljno snažnim da se LIVA Q2 može koristiti u raznim okruženjima, od kućnih do poslovnih. Što se dimenzija tiče, jedna od reklamnih fotografija pokazuje da je LIVA Q2 dovoljno malen da se može nositi i u stražnjem džepu hlača (ako to kupac baš želi). Inače, dimenzije ovog mini računala su 70 x 70 x 33,4 milimetara, a masa 260 grama.

LIVA Q2 može se nabaviti u tri različite konfiguracije. Sve temelje se na Intelovim Celeron (N4000 i N4100) i Pentium (Silver N5000) procesorima. Sudeći prema komentarima na Internetu znatan broj korisnika bi ovo mini računalo rado vidjelo i u konfiguraciji s nekim od Ryzen procesora. Iako je kućište omanjih dimenzija ECS je uspio ugraditi aktivni sustav hlađenja. Unatoč tome što se komponente hlade ventilatorom proizvođač navodi kako je LIVA Q2 u radu vrlo tih.

Što se memorije tiče, LIVA Q2 ima 2 GB ili 4 GB LPDDR4 RAM-a te 32 ili 64 GB eMMC podatkovnog prostora. Budući je kućište omanjih dimenzija nema dovoljno mjesta za ugradnju dodatnih uređaja za pohranu podatka (SSD ili HDD). No, naknadno proširenje podatkovnog prostora je ipak moguće i to na dva načina. Prvi je preko memorijske kartice (microSD), a drugi preko prijenosnog SSD-a ili HDD-a. Dok je u potonjem slučaju kapacitet teoretski neograničen u slučaju memorijskih kartica nije, one su podržane samo u kapacitetu do 128 GB.

Od konektora ECS je uspio ugraditi po jedan Gigabitni LAN port, zatim po jedan USB 3.1 (Type-A) i USB 2.0 (Type-A) port te jedan HDMI port. Osigurana je podrška Za Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (4.1) te 4K video pa ovo računalo može osim za rad poslužiti i za zabavu, ako ga se koristi kao HTPC. ECS LIVA Q2 temelji se na 64-bitnim Windowsima 10. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.