ZBOX CI329 Nano na Gemini Lakeu

Zotac je obnovio svoju ponudu mini računala s novim ZBOX CI329 modelom iz serije nano. Glavna odlika, (uz male dimenzije računala) je njegov procesor – Celeron N4100 kojemu TDP iznosi samo 6W zbog čega je Zotac mogao ugraditi masivno pasivno hlađenje. Zahvaljujući tome računalo je potpuno nečujno tijekom rada, a samim time pogodno za mjesta poput knjižnica, bolnica i sličnih radnih mjesta gdje je tišina na cijeni.

Unatoč malim dimenzijama (127,8 x 126,8 x 56,8 milimetara) ZBOX CI329 nano dovoljno je snažan za izvršavanje svakodnevnih zadatka u uredima i kućanstvima. Naime, osim što može poslužiti kao uredsko računalo, od njega se može složiti i HTPC koji će bez problema baratati sa video sadržajima 4K rezolucije.

Kako smo naveli na početku teksta ZBOX CI 329 nano dolazi s Intelovim Celeronom N4100 procesorom. Osnovna brzina ovog četverojezgrenog procesora je 1,1 GHz, ali uz pomoć Burst tehnologije prema potrebi može potegnuti do 2,4 GHz. Grafički dio posla obavlja Intelova grafika koja dolazi zajedno s procesorom (integrirana) – UHD Graphics 600.

Računalo ima tri video izlaza – DisplayPort (1.2) koji omogućava najveću moguću rezoluciju od 4.096 x 2.160 točaka, HDMI (2.0a) uz kojeg je najveća moguća rezolucija 3.840 x 2.160 točaka te D-Sub konektor preko kojeg ćete dobiti najveću moguću rezoluciju od 1.920 x 1.080 točaka.

Što se pohrane podataka tiče ZBOX CI329 nano ima dovoljno mjesta za ugradnju jednog 2,5-inčnog HDD ili SSD uređaja. Imajte na umu da ugradnjom HDD uređaja žrtvujete performanse, ali i potpunu nečujnost u radu.

Zotac je ovo mini računalo opremio i sa zavidnim brojem portova. S prednje strane kućišta uz tipku Power nalaze se još i čitač memorijskih kartica (SD), dva 3,5-milimetarska audio porta (slušalice i mikrofon) te po jedan USB 3.0 Type-C i Type-A port.

Sa stražnje strane kućišta uz navedene video izlaze, našlo se mjesta i za konektor za priključivanje Wi-Fi antene, dva LAN porta (gigabitni), dva USB 3.0 (Type-A) porta, jedan USB 2.0 (Type-A) port te jedan port za priključivanje naponskog adaptera. Napomenimo i kako ZBOX CI329 podržava Wi-Fi (802.11 ac) i Bluetooth (5.0) tehnologije te do 8 GB DDR4 memorije.

Zotac je ZBOX CI329 nano pripremio u tri modela – osnovni (barebone) o kojemu smo sada pisali, te ZBOX CI329 Plus i ZBOX CI329 nano with Windows. Glavna razlika među njima je u tome, što osnovni model dolazi bez memorije (4 GB RAM), podatkovnog prostora (120 GB SATA SSD) i operativnog sustava (Windows 10) dok Plus model ima prve dvije stavke, a „with Windows“ model sve tri.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača (klik na linkove). Cijene za sada nisu poznate. Zotac je najavio kako će ZBOX CI329 nano biti izložen i na predstojećem Computex sajmu.