Apple: Notch ide dalje

Kada je Andy Rubin sredinom prošle godine predstavio Essential Phone to je bio ujedno i prvi mobitel na tržištu koji je stigao s urezanim zaslonom. No, uskoro su i ostali proizvođači mobitela odlučiti prihvatiti Rubinovu zamisao, a među prvima se našao Apple.

Podsjetimo, Apple je prošle godine predstavio iPhone X kojeg je opremio velikim zaslonom koji je zauzeo cijelu prednju stranu uređaja. shodno tomu, nije bilo mjesta za kamere i ostale senzore pa je Apple odlučio žrtvovati dio zaslona kako bi za njih napravio mjesta.

Kako to obično biva, dijelu publike se taj potez svidio, dijelu nije. No, sviđao vam se urez na zaslonu ili ne jedno je neminovno – urez ide dalje. Naime, Apple je ovih dana donio odliku kako će sve buduće aplikacije pisane za iOS morati u potpunosti podržavati i notch (urez) kako bi bile kompatibilne s iPhoneom X i njegovim Super Retina zaslonom, ali i budućim modelima iPhonea će također imati urezane zaslone.

Update your version of Xcode to the latest release of Xcode 9 available on the Mac App Store, which includes the iOS 11 SDK, and build your apps. Starting April 2018, all new iOS apps submitted to the App Store must be built with the iOS 11 SDK. All new apps for iPhone, including universal apps, must support the Super Retina display of iPhone X.