Apple radi na podršci za enkripciju RCS poruka

Enkripcija u okviru RCS Universal Profilea 3.0 ne štiti samo tekstualne poruke, već i sve privitke poput fotografija i videozapisa, kao i grupne razgovore

Apple radi na uvođenju end-to-end enkripcije za RCS poruke, čime bi se omogućilo sigurnije dopisivanje između korisnika iPhonea i onih koji koriste Android uređaje.

Kako prenosi SamMobile, riječ je o implementaciji RCS Universal Profilea 3.0, industrijskog standarda koji je još prije gotovo godinu dana objavio GSM Association. Taj standard donosi end-to-end enkripciju (E2EE), koju Apple nije podržavao jer je ranije rješenje bilo vezano isključivo uz Google.

Sada, kada postoji službeni standard, Apple je započeo s njegovom integracijom. Iako tvrtka za sada ne žuri s implementacijom, u novoj beta verziji iOS-a 26.3 otkriveni su dijelovi korisničkog sučelja koji prikazuju status enkripcije i omogućuju upravljanje postavkama.

Međutim, još uvijek nije potvrđeno podržava li aktualna beta verzija u potpunosti enkriptirane RCS poruke. Postoji mogućnost da E2EE stigne sa stabilnom verzijom iOS-a 26.3, ali također postoji realna mogućnost da će se uvođenje odgoditi do iOS-a 27. Apple se za sada nije službeno oglasio o rokovima pa možemo samo nagađati.