Apple radi na podršci za enkripciju RCS poruka

Enkripcija u okviru RCS Universal Profilea 3.0 ne štiti samo tekstualne poruke, već i sve privitke poput fotografija i videozapisa, kao i grupne razgovore

Matej Markovinović petak, 16. siječnja 2026. u 08:02
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Apple radi na uvođenju end-to-end enkripcije za RCS poruke, čime bi se omogućilo sigurnije dopisivanje između korisnika iPhonea i onih koji koriste Android uređaje.

Kako prenosi SamMobile, riječ je o implementaciji RCS Universal Profilea 3.0, industrijskog standarda koji je još prije gotovo godinu dana objavio GSM Association. Taj standard donosi end-to-end enkripciju (E2EE), koju Apple nije podržavao jer je ranije rješenje bilo vezano isključivo uz Google.

Sada, kada postoji službeni standard, Apple je započeo s njegovom integracijom. Iako tvrtka za sada ne žuri s implementacijom, u novoj beta verziji iOS-a 26.3 otkriveni su dijelovi korisničkog sučelja koji prikazuju status enkripcije i omogućuju upravljanje postavkama.

Međutim, još uvijek nije potvrđeno podržava li aktualna beta verzija u potpunosti enkriptirane RCS poruke. Postoji mogućnost da E2EE stigne sa stabilnom verzijom iOS-a 26.3, ali također postoji realna mogućnost da će se uvođenje odgoditi do iOS-a 27. Apple se za sada nije službeno oglasio o rokovima pa možemo samo nagađati.

 

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi