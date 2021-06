Google Pay dostupan i klijentima Zagrebačke banke

Zagrebačka banka u ožujku ove godine obavijestila je svoje klijente kako je odabrala Visu kao novi i jedini brend svojih debitnih kartica. Zbog toga će do polovine kolovoza ove godine svima koji koriste Maestro kartice debitne poslati nove, debitne kartice kartičarske kuće Visa. Oni koji je prime, morat će je samo aktivirati unutar mobilne aplikacije i nova će Visa biti spremna za korištenje.

Podržavat će, kao uostalom sve kartice nove generacije, beskontaktno plaćanje (bez unosa PIN-a do iznosa od 250 kuna, kao i do sada), a na novim karticama će biti omogućeno i spajanje s postojećim MultiPlusCard programom vjernosti – sve, dakle, ostaje isto kao i s Maestro karticama. No, u segmentu mobilnog plaćanja dolazi do promjene.

Google Pay umjesto m-novčanika

Osim navedene promjene, Zagrebačka banka ovih dana klijentima dojavljuje kako uvodi još jedan novitet. Umjesto funkcionalnosti poznate kao m-novčanik podržan će biti Google Pay. Usluga m-novčanik bila je dostupna korisnicima Android uređaja protekle dvije godine, a omogućavala je plaćanje na prodajnim mjestima samo prislanjanjem mobitela na POS uređaj. Podržavala je njihove beskontaktne Mastercard i Maestro kartice.

Umjesto vlastitog rješenja Zagrebačka banka od sada će se okrenuti onom globalnom, Googleovom. Od 16. lipnja, dakle, vlasnici Android uređaja koji na njima koriste m-Zabu, svoje će kartice moći dodati u sustav Google Pay i njime provoditi digitalna plaćanja gdje god je on podržan.

Iz ZaBe za sada još ne spominju mogućnosti korištenja sustava Apple Pay.