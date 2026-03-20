Google olakšava sideloading aplikacija, ali uvodi stroži proces zaštite

Nakon nagodbe u antimonopolskoj tužbi, Google uvodi napredni proces za instalaciju aplikacija izvan Play Storea, balansirajući između slobode korisnika i zaštite od sve sofisticiranijih prijevara

Bug.hr petak, 20. ožujka 2026. u 11:07
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon što je ranije ovog mjeseca riješio dugotrajnu antimonopolsku bitku oko ekosustava Android aplikacija, Google je potvrdio kako će korisnicima olakšati instalaciju aplikacija izvan trgovine Google Play. Tvrtka je podijelila nove detalje o takozvanom "naprednom procesu" koji će vlasnicima Android uređaja omogućiti da isključe obaveznu verifikaciju, koja inače sprječava instalaciju aplikacija s interneta ili iz alternativnih izvora, poznatu kao sideloading.

Ovaj potez dolazi kao odgovor na sve veće sigurnosne prijetnje, ali i na zahtjeve naprednih korisnika koji žele veću kontrolu nad svojim uređajima. Google je još prošle godine najavio kako će sve aplikacije koje se instaliraju na certificirane Android uređaje morati biti registrirane od strane provjerenih razvojnih programera. Cilj je bio ograničiti mogućnost zlonamjernih aktera da distribuiraju malware, provode financijske prijevare i kradu osobne podatke korisnika putem neslužbenih aplikacija. Podaci koje je Google objavio za 2025. godinu pokazuju da je malware čak 50 puta češći u aplikacijama preuzetim izvan Google Play gdje je skeniranjem identificirano preko 27 milijuna novih zlonamjernih aplikacija.

Novi proces zaobilazi zaštitu, ali sprječava prijevare

Iako dodatni sigurnosni mehanizmi pomažu smanjiti rizike, dio Android korisnika želi slobodu instaliranja neprovjerenih aplikacija, prihvaćajući pritom odgovornost ako se te aplikacije pokažu opasnima. S novim "naprednim procesom", korisnici će moći proći kroz jednokratni postupak kako bi onemogućili dodatne zaštite, ali na način koji i dalje otežava posao prevarantima.

Proces započinje aktiviranjem razvojnog načina rada (developer mode) u postavkama sustava, što je korak osmišljen kako bi se spriječilo slučajno aktiviranje ili zaobilaženje zaštite "jednim dodirom", što prevaranti često koriste. Google napominje da se kibernetički kriminalci oslanjaju na stvaranje osjećaja hitnosti kod svojih žrtava, koristeći taktike poput prijetnji financijskom propašću ili pravnim problemima. Često ostaju na telefonskoj vezi sa žrtvom i vode je kroz postupak isključivanja sigurnosnih zaštita. Prema izvješću Globalne alijanse protiv prijevara (GASA), čak 57% odraslih osoba globalno doživjelo je pokušaj prijevare u 2025. godini.

Nakon aktivacije razvojnog načina, slijedi brza provjera kako bi se osiguralo da nitko ne navodi korisnika da isključi zaštitu. Korisnik zatim mora ponovno pokrenuti mobitel i ponovno se autentificirati, čime se prekida svaki mogući daljinski pristup ili aktivni telefonski poziv koji bi prevarant mogao koristiti za nadzor. Nakon jednokratnog, jednodnevnog zaštitnog perioda čekanja, korisnici će moći potvrditi da doista oni unose promjenu. Budući da se prevaranti oslanjaju na umjetno stvorenu hitnost, ovaj period čekanja daje korisnicima vremena za razmišljanje. Na kraju, vlasnici uređaja mogu koristiti biometrijsku autentifikaciju, poput otiska prsta ili otključavanja licem, ili svoj PIN kako bi potvrdili promjenu.

Obavezna verifikacija i otpor zajednice

Kada je proces dovršen, korisnici će moći instalirati aplikacije neprovjerenih programera. Moći će odabrati hoće li ta mogućnost biti aktivna sedam dana ili neograničeno. Google kaže da će se i dalje prikazivati upozorenje da je aplikacija od neprovjerenog izvora, no korisnici će ga moći zaobići jednim dodirom. Ove promjene dolaze u kontekstu širih regulatornih pritisaka, poput Zakona o digitalnim tržištima (DMA) u Europskoj uniji, koji prisiljava Google da dopusti korištenje alternativnih trgovina aplikacijama.

Istovremeno, Google uvodi obaveznu verifikaciju za sve razvojne programere, koja stupa na snagu u rujnu 2026. godine, prvo u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu, s globalnim uvođenjem tijekom 2027. godine. Programeri koji ne objavljuju na Google Play morat će se registrirati putem posebnog portala uz naknadu od 25 američkih dolara i verifikaciju putem osobnog dokumenta. Ovaj potez izazvao je reakciju dijela zajednice otvorenog koda, okupljene u kampanji "Keep Android Open", koja tvrdi da naknada i zahtjev za identifikacijom predstavljaju prepreku za hobiste i programere usmjerene na privatnost.

Kao ustupak, Google nudi i besplatne račune s ograničenom distribucijom za studente i hobiste koji žele dijeliti aplikacije s malom grupom do 20 korisnika bez potrebe za plaćanjem naknade i verifikacijom identiteta. 

 

