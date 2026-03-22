Plaud Note Pin S – Oblutak kao AI pomoćnik

Prije nekoliko smo mjeseci na testu imali Plaud Note, uređaj koji smo nazvali džepnim zapisničarom i koji nas je oduševio jednostavnošću upotrebe te kvalitetom obavljanja zadataka – od snimanja razgovora i sastanaka, preko prilično kvalitetne i brze transkripcije pa sve do stvaranja AI sažetaka. Sve to obavlja se glatko, bez muke i pretjerano mnogo podešavanja, a podržani su kako engleski, tako i hrvatski jezik (uz više desetaka svjetskih jezika). U međuvremenu je Plaudova obitelj proizvoda dobila još jednog člana, još kompaktnijeg i svestranijeg, pa nam je na test stigao i on – Plaud Note Pin S.