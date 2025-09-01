Google uvodi poboljšani Quick Share s novim sučeljem

Novo sučelje Quick Sharea podsjeća na ono s One UI-a 8, čime Samsung i Google dodatno žele unificirati iskustvo dijeljenja datoteka

Google je počeo uvoditi redizajniranu verziju svoje značajke Quick Share, namijenjene brzom dijeljenju datoteka između uređaja, koja donosi modernizirano sučelje i različita poboljšanja funkcionalnosti.

Kako prenosi Android Authority, najveća novost je vizualna podjela između funkcija Send i Recieve, uz gumb za brzo prebacivanje na dnu zaslona. Naime, pri otvaranju Quick Sharea, korisnicima se sada automatski prikazuje odjeljak Receive, s jasnije istaknutim imenom uređaja i bolje vidljivim zahtjevima za primanje datoteka.

S druge strane, u Send odjeljku, Google je integrirao novi alat za odabir datoteka koji omogućuje slanje više različitih datoteka odjednom, bez obzira na njihovu vrstu. Korisnici također prije slanja mogu pregledati datoteke, čime se u pravilu dodatno olakšava i ubrzava dijeljenje.

Quick Share inače omogućuje dijeljenje datoteka između Androida, Windowsa i Chromebooka, no nedavno je stigla informacija da je u planu podrška za iOS i macOS. Više o tome pročitajte u našem tekstu u nastavku.