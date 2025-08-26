Prebacivanje datoteka s Androida na iOS uskoro postaje jednostavnije

Prebacivanje datoteka s Androida na iOS uskoro bi moglo biti značajno jednostavnije zahvaljujući Quick Shareu, značajki koja je bila rezervirana samo za Androide

Google bi uskoro mogao omogućiti korisnicima Androida da pomoću značajke Quick Share dijele datoteke i s korisnicima iPhonea. Radi se inače o značajki koju su prošle godine zajednički predstavili Google i Samsung, a koja funkcionira kao svojevrsna alternativa Appleovom AirDropu.

Za sada nije jasno kako će dijeljenje s iPhoneom točno funkcionirati. Trenutno je poznato da će korisnici Androida pri slanju sadržaja na iPhone morati biti prijavljeni na svoj Google račun, što nije slučaj prilikom dijeljenja sadržaja između dva Android uređaja. Moguće je da će i korisnici iPhonea morati imati instaliranu neku Googleovu aplikaciju, no nije poznato koju.

Budući da je podrška već djelomično integrirana u beta verziju Google Play Servicesa, očekuje se da bi javno izdanje ove značajke moglo biti dostupno već u sljedećim tjednima.