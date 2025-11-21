Googleov Quick Share sada je kompatibilan s Appleovim AirDropom

Googlev Quick Share moći će po novome slati datoteke na Appleov AirDrop, ali će tu funkciju u početku dobiti samo korisnici Pixela 10

Matej Markovinović petak, 21. studenog 2025. u 14:54
📷 Foto: Google
Foto: Google

Googleov Quick Share postao je kompatibilan s AirDropom, Appleovim sustavom za bežično dijeljenje datoteka. Korisnici već sada mogu razmjenjivati sadržaj između iPhonea i uređaja s Androidom, ali postoji jedna „kvaka“ - funkcija je dostupna samo ako imaju neki od modela Pixela 10.

Drugim riječima, mogućnost dijeljenja datoteka između iOS-a i Androida trenutačno je ekskluzivna samo za najnovije Googleove mobitele. Iz Googlea nisu otkrili kada će se ta mogućnost proširiti i na druge uređaje s Androidom, ali se svakako očekuje da će se to jednom dogoditi.

Usprkos dodavanju ove funkcije, cijeli postupak dijeljenja ostaje identičan kao i do sada. Oni koji koriste Pixel morat će kliknuti na opciju Quick Share, dok oni na iPhoneu moraju odabrati AirDrop. Iz Googlea napominju kako bi proces dijeljenja datoteka trebao funkcionirati potpuno intuitivno za sve korisnike.

 



