Googleov Circle to Search dobiva mogućnost prevođenja tijekom scrollanja

Zahvaljujući novoj funkciji unutar Circle to Searcha, korisnici će moći samo scrollati i tekst će im se automatski prevoditi na željeni jezik

Google je nadogradio svoju popularnu značajku Circle to Search novom funkcijom koja omogućuje prevođenje teksta dok korisnik scrolla ili mijenja aplikacije.

Za aktivaciju je dovoljno dulje pritisnuti tipku Home ili navigacijsku traku, pokrenuti Circle to Search, odabrati ikonu Translate i uključiti opciju „scroll and translate“. Nakon toga, tekst na ekranu nastavit će se automatski prevoditi bez prekida, neovisno o tome pregledava li se mrežna stranica ili se pak koristi neke druga aplikacija.

Google je objavio i kako to izgleda u praksi

Iako se radi o relativno malom poboljšanju, Google ističe da je prevođenje jedna od najkorištenijih funkcija unutar Circle to Searcha tako da je svako poboljšanje dobrodošlo. Nova opcija počinje stizati korisnicima tijekom ovog tjedna, a prvo će biti dostupna na odabranim Samsungovim mobitelima.