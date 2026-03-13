Stop sofisticiranim prevarama na WhatsAppu i Facebooku uz Metine AI metode

Vlasnik Facebooka, WhatsAppa i Instagrama uvodi automatizirana upozorenja za povezivanje uređaja i sumnjive zahtjeve za prijateljstvo, kako bi zaštitio svoje brojne korisnike od prevara

Sandro Vrbanus petak, 13. ožujka 2026. u 12:12

U jeku sve sofisticiranijih metoda kojima se kriminalci služe na Internetu, Meta je lansirala niz novih alata za zaštitu korisnika na svojim glavnim platformama, gdje one vrebaju više milijardi korisnika diljem svijeta. Glavni fokus stavljen je na sprječavanje neovlaštenog pristupa korisničkim računima i detekciju sumnjivih interakcija u stvarnom vremenu. Iz kompanije kažu da su ovi koraci nužni jer prevaranti neprestano evoluiraju, koristeći napredne tehnike za zaobilaženje standardnih sigurnosnih provjera.

Sigurnost na WhatsAppu

Jedna od ključnih novosti odnosi se na WhatsApp, gdje se uvode upozorenja pri povezivanju uređaja. Prevaranti često pokušavaju navesti korisnike da podijele kod za povezivanje ili skeniraju QR kod pod lažnim izlikama, čime bi dobili puni pristup tuđem računu. O tome što se dogodi kad hakerima na taj način nesvjesno omogućite pristup vašem računu, mogli se u svjedočanstvu iz prvog lica pročitati u našem članku prošloga svibnja.

Novi sustav sada prepoznaje sumnjive bihevioralne signale te obavještava korisnika o lokaciji s koje zahtjev dolazi, pružajući mu priliku da zaustavi proces davanja dozvola za pristup računu prije nego što dođe do kompromitiranja podataka.

Napredna AI detekcija kao preventiva

Usporedno s tim, Facebook testira upozorenja za sumnjive zahtjeve za prijateljstvo. Sustav će alarmirati korisnike ako prime zahtjev od računa koji pokazuje sumnjivu aktivnost, poput nedostatka zajedničkih prijatelja ili neslaganja lokacije navedene na profilu sa stvarnim podacima. Cilj je omogućiti korisnicima donošenje informirane odluke o blokiranju ili odbijanju potencijalno opasnih kontakata prije nego što započne bilo kakva komunikacija.

Kroz značajnu nadogradnju također prolazi i Facebookov Messenger, čija se napredna detekcija prevara ovog mjeseca širi na veći broj zemalja. Kada AI sustav prepozna obrasce karakteristične za uobičajene prijevare, poput sumnjivih ponuda za posao u novim razgovorima, korisnik dobiva upozorenje. U tom trenutku platforma nudi opciju dijeljenja nedavnih poruka s umjetnom inteligencijom radi detaljne analize i dobivanja konkretnih savjeta o daljnjem postupanju.

Sve opisane mjere dio su šire strategije ulaganja Mete u napredna AI rješenja i suradnje s tijelima za provedbu zakona. Iz kompanije poručuju da, iako njihovi sustavi svakodnevno uklanjaju maliciozne račune, prevaranti često pokušavaju mirovati dok ne steknu povjerenje žrtve, pa se tek onda "bacaju na posao". Upravo zato, novi alati su dizajnirani da djeluju preventivno, upozoravajući ljude na potencijalnu opasnost u samom trenutku susreta sa sumnjivim sadržajem ili osobom.

