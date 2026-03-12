WhatsApp uvodi račune za mlađe tinejdžere pod roditeljskim nadzorom

Roditelji će na WhatsAppu dobiti mogućnost veće kontrole nad računom svoga djeteta, a sve zahvaljujući novoj funkciji koja će biti dostupna svima globalno

WhatsApp je predstavio račune za mlađe tinejdžere koje kontroliraju roditelji. Riječ je o funkciji koja se postupno uvodi globalno, a koja donosi nove alate koji ograničavaju korištenje WhatsAppa samo na slanje poruka i poziva.

„Roditelji će trebati mobitel koji su kupili za člana obitelji i vlastiti uređaj, postavljene jedan uz drugi kako bi povezali račune. Nakon postavljanja, račun će biti pod kontrolom roditelja ili skrbnika, koji će moći odlučiti tko može kontaktirati taj račun i u koje se grupe korisnik može pridružiti. Osim toga, roditelji će moći pregledavati zahtjeve za poruke od nepoznatih kontakata te upravljati postavkama privatnosti računa“, priopćili su iz WhatsAppa.

Za aktivaciju roditeljskog računa potrebno je instalirati WhatsApp na djetetov uređaj te tijekom izrade računa odabrati opciju “Create a parent-managed account” u izborniku “More options”. Nakon registracije i potvrde djetetova broja, roditelj unosi datum rođenja djeteta te skenira QR kod kako bi povezao djetetov račun sa svojim i postavio šesteroznamenkasti PIN.

"Nove roditeljske kontrole i postavke zaštićene su roditeljskim PIN-om na upravljanom uređaju. Samo roditelji mogu pristupiti i mijenjati postavke privatnosti, čime im je omogućeno da prilagode korisničko iskustvo svojoj obitelji", napominju iz WhatsAppa.