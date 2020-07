Lansirana hrvatska aplikacija za praćenje kontakata Stop COVID-19

U Hrvatskoj je od danas dostupna nova mobilna aplikacija koja će pomoći u borbi protiv koronavirusa — Stop COVID-19. Izdana je pod okriljem Ministarstva zdravstva, izradio ju je Apis IT, dok je tvrtka Bornfight donirala UX/UI.

Kako radi Stop COVID-19

Aplikacija se bazira na tome da kada se nalazite u blizini bilo koje osobe koja ima mobitel, mobiteli razmjenjuju kriptirane kodove o tome koliko ste dugo i na kojoj udaljenosti bili u kontaktu. To može biti doma, na poslu, u restoranu, tramvaju, taksiju, bilo gdje… JAKO BITNO — mobiteli ne izmjenjuju informacije, već samo te kodove u kojima ne postoji niti jedan vaš osobni podatak, i oni se nigdje ne pohranjuju (tehnologija koju su Apple i Google razvili za ovu svrhu to nikad ne bi dopustila aplikaciji koja bi to pokušala napraviti).

Ako se osoba zarazi koronavirusom, u aplikaciju će moći svojevoljno upisati da je zaražena (kako bi se izbjeglo potencijalno lažno upisivanje zaraze u aplikaciju, svaka će zaražena osoba dobiti poseban kod od liječnika koji potom može unijeti u aplikaciju) i potom će sve osobe s kojima je zaražena osoba bila u kontaktu (u određenom periodu, na određenoj udaljenosti i duže od određenog broja minuta) dobiti obavijest o tome da su bili u blizini zaražene osobe i upute što mogu napraviti — otići na testiranje, u izolaciju, posjetiti liječnika…

Ovdje je važno naglasiti da sama aplikacija radi na taj način da nitko na svijetu neće znati da ste vi dobili informaciju o tome da ste bili u blizini zaražene osobe — niti Vlada, niti epidemiolozi, niti Apple, niti Google, niti itko drugi. Sve je potpuno anonimno i ne postoji tehnička mogućnost da itko osim vas ima informaciju da ste bili u kontaktu sa zaraženom osobom.

Za uspjeh je bitan velik broj korisnika

CEO Bornfighta Tomislav Grubišić kaže da, kako bi se osiguralo da aplikacija uspješno izvršava svoju svrhu, trebalo bi je instalirati barem 60% svih građana Hrvatske. Ako će je koristiti manje ljudi, onda sve pada u vodu jer neće biti kritične mase koja će moći biti obaviještena da je bila u kontaktu sa zaraženom osobom.

Uz ovo, jedan od potencijalnih izazova je i što zbog nove tehnologije aplikacija radi na zadnjoj verziji Androida, a Android je dosta spor kad je u pitanju izbacivanje zadnjih verzija operativnog sustava na sve dostupne uređaje (Apple, s druge strane, nema tih problema i već sada više od 90% uređaja ima zadnju verziju iOS-a).

Zadnji aspekt koji će biti ključan za uspjeh, a ujedno i najveći izazov cijele aplikacije jest povjerenje korisnika. Stoga kreatori aplikacije poručuju da ona ne prati lokaciju i kretanje ljudi, poštuje privatnost, razmjenjuje kriptirane podatke te nema mogućnosti identifikacije korisnika s kojima je netko kontaktirao.

Kako do aplikacije?

Mobilnu aplikaciju Stop COVID-19 moguće je od danas preuzeti putem weba koronavirus.hr, te putem Google Playa i App Storea.