Mentalno zdravlje postaje mobilno: aplikacije su jednostavne i dostupne, a navodno i efikasne

Čini se da ovih dana postoji aplikacija za sve, a ni mentalno zdravlje pritom nije iznimka. One su odreda lako dostupne, jednostavno se integriraju u svakodnevne navike, zahtijevaju malo truda i ugodne su za korištenje, a sve donedavno smatralo se i da su djelotvorne.

Sporna djelotvornost aplikacija

Brojna istraživanja pokazivala su da aplikacije za mentalno zdravlje imaju jasne kliničke prednosti. Jedna meta-analiza više od 20 mobilnih aplikacija pokazala je tako da njihova upotreba značajno smanjuje simptome depresije. A studija jedne od takvih aplikacija pokazala je da su korisnici doživjeli smanjenu depresiju i povećane pozitivne emocije nakon samo 10 dana korištenja.

Uspavanke za lagodniji san koje nudi aplikacija Calm

No onda je sve u pitanje doveo rad o kojem je prošli mjesec pisao i Bug. Naime, meta-pregled istraživača sa Sveučilišta Wisconsin-Madison, objavljen u PLOS Digital Health, pročešljao je 145 ispitivanja na gotovo 50.000 pacijenata i na kraju "nije uspio pronaći uvjerljive dokaze koji bi podržali bilo koju intervenciju temeljenu na mobilnom telefonu za bilo koji ishod".

Istini za volju, valja reći da u sumnju nisu toliko dovedene same aplikacije, koliko znanstvena metodologija kojom se ocjenjuje njihova efikasnost.

Impresivne svote

Vrijednost tržišta aplikacija za mentalno zdravlje udvostručila se u samo tri godine

I dok se istraživači spore oko toga jesu li mobilne aplikacije za mentalno zdravlje korisne ili nisu, Deloitte Global iznio je predviđanje da će njihova vrijednost ove godine doseći vrijednost od 500 milijuna dolara. I to su vrlo konzervativne procjene.

Iako se procijenjena svota možda i ne čini velikom s obzirom na to da globalno tržište aplikacija za zdravlje i dobrobit vrijede 1,6 milijardi dolara, riječ je o impresivnim svotama jer su mnoge aplikacije za emocionalno i mentalno zdravlje besplatne ili jeftine.

Trenutno postoji čak 20.000 aplikacija za mentalno zdravlje, a najpopularnije su Calm i Headspace, fokusirane na svjesnost i meditaciju. Mnogi programeri aplikacija za mentalno zdravlje surađuju s drugim online uslugama i aplikacijama kao što su Snapchat i Bumble, što će ih vjerojatno učiniti dostupnijim većem udjelu potrošača.

Ogroman potencijal

Aplikacije se mogu koristiti za samostalno upravljanje mentalnim zdravstvenim stanjima kao što su anksioznost ili depresija ili u kombinaciji s tradicionalnijim terapijama razgovorom putem chata uživo, videom ili telefonom. Osim podrške pojedincima s dijagnozom, služe i za poticanje opće dobrobiti promjenom ponašanja, prakticiranjem svjesnosti i meditacijom.

Aplikacija Headspace fokusirana je na svjesnost i meditaciju

Potencijalno tržište za ove aplikacije je doista ogromno; gotovo 800 milijuna ljudi diljem svijeta, čak 11% svjetske populacije, ima problema s mentalnim zdravljem. Pandemija je samo dodatno pogoršala situaciju, uz dramatičan porast broja depresija, anksioznosti, simptoma posttraumatskog stresa i stresa.

Gubici u bilijunima

Loše mentalno zdravlje opterećuje globalnu ekonomiju. Procjene prije pandemije sugeriraju da loše mentalno zdravlje košta svjetsko gospodarstvo 2,5 bilijuna američkih dolara godišnje, a taj bi trošak do 2030. mogao porasti na šest bilijuna.

Pomoć se nudi i putem Snapchata

Ako je i sporna njihova efikasnost, aplikacije podršku barem čine dostupnijom. U Kini, na primjer, gdje su ljudski resursi za profesionalno liječenje mentalnog zdravlja često nedovoljni, a stigma oko stanja mentalnog zdravlja visoka, potrošnja na wellness aplikacije porasla je u prvih 30 dana pandemije za više od 60%.

Najbolji rezultati

Sva istraživanja, i ona koja hvale njihovu korist, i ono koje ne nalazi metodološki valjane dokaze da je ijedna aplikacija ikada ikome pomogla, slažu se da najbolje rezultate daje uparivanje aplikacija s terapijama licem u lice ili internetskim terapijama.

Healthy Minds Program: aplikacija istraživača sa Sveučilišta Wisconsin-Madison koji su ustvrdili kako nema dokaza da takve aplikacije pomažu

Savjetovanje licem u lice uvijek će imati bolji učinak od tekstualnih poruka, no činjenica je i da poruke dolaze do puno više ljudi, za daleko manje novca. To na kraju zaključili čak i istraživači sa Sveučilišta Wisconsin-Madison, oni koji nisu pronašli dokaze o efikasnosti aplikacija i koji su i sami izradili vlastitu aplikaciju za meditaciju Healthy Minds Program.