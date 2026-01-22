Netflix sprema veliki redizajn mobilne aplikacije

Novo mobilno sučelje Netflixa nadovezuje se na prošlogodišnji veliki redizajn TV aplikacije, koji je u prvi plan početnog zaslona stavio novi odjeljak s preporukama za gledanje

Netflix ove godine planira redizajnirati mobilno korisničko sučelje svoje aplikacije, potvrdio je suizvršni direktor tvrtke Greg Peters tijekom posljednjeg financijskog izvješća tvrtke.

Redizajn mobilne aplikacije logičan je nastavak prošlogodišnjih promjena na TV verziji Netflixa, koja je dobila novi početni zaslon s istaknutim odjeljkom s preporukama sadržaja. Prema Petersovim riječima, novo mobilno sučelje bit će zamišljeno kao temelj za buduće nadogradnje, testiranja i razvoj novih funkcionalnosti.

Peters se dotaknuo i pitanja vertikalnih videozapisa, koji trenutačno nisu među glavnim prioritetima Netflixa. Ipak, otkrio je da tvrtka već testira vertikalni video feed unutar mobilne aplikacije, u kojem se prikazuju kratki isječci iz serija i filmova. U budućnosti bi se u tom formatu mogli pojavljivati i drugi oblici sadržaja, poput video podcasta koji su sve primamljiviji Netflixu.

Detalji o izgledu i točnom datumu dolaska novog mobilnog sučelja Netflixa zasad nisu poznati.