Telegram dobiva novo sučelje i automatski prijenos vlasništva nad grupama

U novom ažuriranju Telegrama posebno se ističe potpuno novi izgled Android aplikacije s donjom navigacijskom trakom, a i aplikacija za iOS dobiva niz vizualnih dorada i preglednije izbornike

Telegram je najavio veliko ažuriranje svoje aplikacije za Android i iOS, koje donosi potpuno novi vizualni identitet, poboljšane performanse te niz novih funkcionalnosti za korisnike i developere.

Naime, korisnici Androida dobivaju u potpunosti redizajnirano sučelje s naglaskom na bržu i intuitivniju navigaciju. Najvidljivija promjena je nova donja navigacijska traka koja omogućuje jednostavno prebacivanje između kartica poput razgovora, postavki i profila. Uz vizualne izmjene, iz Telegrama ističu i da je sučelje u potpunosti tehnički prerađeno kako bi aplikacija bila učinkovitija i responzivnija.

Što se tiče onih koji koriste Telegram na iOS-u, njih očekuje redizajnirani preglednik medija, novi paneli za pregled paketa naljepnica i emojija te ažurirani kontekstni izbornici u profilima i pri odabiru poruka. Za iPad je uveden i novi tipkovnički prečac za slanje poruka - ⌘+Enter.

Jedna od važnijih novosti odnosi se na upravljanje grupama. Ako vlasnik napusti grupni razgovor, Telegram će tjedan dana nakon izlaska automatski prenijeti vlasništvo na jednog od administratora. Prilikom napuštanja grupe prikazat će se i prozor za potvrdu s mogućnošću odabira novog vlasnika, a vlasništvo je moguće prenijeti i bez napuštanja grupe.

Foto: Telegram

Ažuriranje donosi i nove mogućnosti za developere botova, koji sada mogu dodavati emojije i boje na gumbe kako bi sučelja bila preglednija i kako bi se istaknule određene radnje.