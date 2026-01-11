YouTube promijenio način rada svoje tražilice, ne baš nabolje

Korisnici kritiziraju nove promjene u filtriranjima i sortiranjima rezultata pretraživanja na YouTubeu, budući da se neke vrlo korisne funkcije tamo više ne nalaze, a zamijenjene su algoritamskima

YouTube je protekloga tjedna objavio niz ažuriranja svojih filtera za pretraživanje videa, navodno kako bi korisnicima omogućio intuitivnije i učinkovitije pronalaženje željenog sadržaja. Ove promjene, poručili su, odgovor su na povratne informacije korisnika, a glavni im je cilj "opremiti gledatelje naprednijim alatima koji dosljedno isporučuju relevantne rezultate pretraživanja bez obzira na format videozapisa". No, što sav taj marketinški žargon znači u praksi, za prosječnog korisnika?

Korak naprijed, dva natrag

Jedna od ključnih novosti, koju ćemo ocijeniti dobrodošlom, jest uvođenje namjenskog filtera za kratke vertikalne sadržaje (Shorts). Time se gledateljima daje veća kontrola nad rezultatima pretraživanja, omogućujući im da jasno razgraniče kratke video formate od tradicionalnih dugih videozapisa – tj. da, ako to žele, pretražuju sve sadržaje, samo Shortse ili samo "normalne" video zapise.

No, čini se da je korisnim promjenama tu kraj, budući da nakon tog dodatka slijede dva ukidanja vrlo korisnih filtera. YouTube je novim redizajnom redefinirao način sortiranja rezultata prilikom pretraživanja. Dosadašnji izbornik pod nazivom "Sortiraj prema" (Sort By) preimenovan je u "Prioritiziraj" (Prioritize). Ta promjena naziva prati njihovo nastojanje da maksimiziraju korisnost pretraživanja, barem tako kažu – u praksi to znači da rezultate više nećete moći sortirati prema odabranom kriteriju ili parametru, već će oni i u slučaju sortiranja biti prikazani algoritamski, onako kako YouTube "misli" da je najbolje.

Značajnu promjenu doživio je i filtar za broj pregleda, koji se sada naziva "Popularnost" (Popularity). On više ne uzima u obzir isključivo broj pregleda pojedinog videozapisa, već se sustavi oslanjaju i na druge signale relevantnosti, poput vremena provedenog u gledanju. Na taj način platforma nastoji preciznije odrediti koji su videozapisi uistinu popularni i relevantni za specifične upite korisnika – ponovno, ukidajući matematički filter i zamjenjujući ga algoritmom.

Novi izbornik

Izmijenjeno korisničko sučelje

Osim dodavanja novih mogućnosti, YouTube je odlučio reorganizirati cijeli izbornik filtara. U tom procesu uklonjene su određene opcije – primjerice filter za zapise postavljene na platformu unutar zadnjeg sata te sortiranje rezultata prema ocjenama gledatelja. Odmah po implementaciji navedenih promjena povratne su informacije korisnika na društvenim mrežama bile vrlo negativne. Malo se kome dopada činjenica da ne može više "ručno" sortirati rezultate već se mora "probijati" kroz YouTubeove algoritme, odnosno mora utrošiti više vremena da pronađe, primjerice, najnovije video sadržaje vezane uz neku temu.

Iz YouTubea su se pokušali opravdati činjenicom da filtriranje po datumu i dalje postoji, no filtriranje rezultata niti izbliza nije isto što i sortiranje, pogotovo kad rezultati sadrže tisuće unosa. Nadalje, protiv ovih promjena glas su digli i mali kreatori, koji smatraju da će njihove sadržaje biti teže pronaći, sve dok ne dođu u milost algoritama koji određuju nečiju "popularnost".