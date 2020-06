Pokrenut Bug Bounty program za StopCovid, francusku aplikaciju za praćenje zaraze koronavirusom

Francuska službena aplikacija za praćenje zaraženih koronavirusom, StopCovid, dobila je vlastiti Bug Bounty program na Yes We Hack platformi kroz koju će sigurnosne propuste tražiti više od 15 tisuća etičkih hakera

StopCovid francuska je službena aplikacija za praćenje zaraženih s koronavirusom putem mobilnih uređaja. U srijedu 3. lipnja 2020. godine platforma YesWeHack objavila je kako je službeno započeo Bug Bounty program za StopCovid.

YesWeHack platforma ima više od 15 tisuća članova, etičkih hakera u više od 120 zemalja svijeta, koji će raditi na otkrivanju sigurnosnih propusta. Prije nego što je Bug Bounty program javno pokrenut tim od 35 europskih etičkih hakera je tjedan dana pregledavao sve komponente aplikacije. Prema dostupnim podacima do sada je prikupljeno 18 izvještaja koji se još uvijek istražuju.

Nagrade za StopCovid Bug Bounty program su više-manje simbolične i ne nagrađuju se velikim iznosima kao što čine tehnološke tvrtke Facebook, Google, Apple, Microsoft i druge. Za otkrivanje sigurnosnog propusta male ili srednje razine pronalazač će dobiti tek specijalno dizajniranu majicu, za otkrivanje sigurnosnog propusta visoke razine predviđeni su iznosi do 750 eura, a za one najviše iznosi do 2.000 eura.

Zadnja nadogradnja aplikacije s najnovijim promjenama nosi datum 28. svibnja 2020. godine, a na trgovinama mobilnih aplikacije za Android i iOS uređaje je službeno dostupna od 2. lipnja 2020. Više informacija o YesWeHack platformi možete saznati ovdje, a o prijavljenim bugovima na Gitlabovom trackeru.