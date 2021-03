SofaScore integrirao mogućnost praćenja esporta u Huawei Asistent

Huawei je danas predstavio najnoviju mogućnost koja je implementirana u njihov Huawei Asistent – kartica SofaScore Esport na kojoj će biti moguće pratiti sve rezultate i vijesti s gaming događaja, liga i turnira širom svijeta.

Broj esport obožavatelja širom svijeta kontinuirano raste, a očekuje se da će se u Europi povećati za 8,2 posto, na 113 milijuna ljudi do 2023. godine. Huawei se zato ekskluzivno udružio s hrvatskim developerima aplikacije za praćenje rezultata uživo, SofaScore, s kojom je integrirao novu esport disciplinu u svoj Asistent. Tržište esporta raste brzo u cijeloj Europi, a procjenjuje se da će globalni prihodi doseći 1,1 milijardu dolara i globalnu publiku od 495 milijuna gledatelja u sljedeće tri godine.

eSport rezultati nadohvat ruke

SofaScore je već dostupan na AppGallery trgovini, a ova domaća aplikacija specijalizirala se za pružanje detaljnih podataka i analitike u stvarnom vremenu sa sportskih događaja, liga i prvenstava širom svijeta. Aplikacija je dostupna na više od 30 jezika i pokriva više od 20 disciplina s preko 20 milijuna mjesečno aktivnih korisnika. Nova esport opcija pružit će korisnicima Huawei pametnih telefona sve informacije potrebne kako bi bili u toku s najnovijim događajima u tri glavne lige – CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive), Dota 2 (Defense of the Ancients 2) i LoL (League of Legends).

Integracijom s Huawei Asistentom korisnici će moći jednostavno pristupiti kartici SofaScore Esports, zajedno s mnogim drugim pametnim karticama – od vijesti i vremenskih prilika do informacija s burze ili aerodroma. Korisnici mogu posebno označiti esport igre, timove ili teme koje žele pratiti, a funkcija AI Tips u Huawei Asistentu osigurat će im rezultate i obavijesti u stvarnom vremenu.

Prijenosi uživo

SofaScore će također pružiti korisnicima poveznice na prijenose uživo unutar kartica. One se mogu prikazati na više platformi, ovisno o ligi, igri, kategoriji ili vlasniku turnira, dok se prijenosi se obično nalaze na popularnim platformama. SofaScore Esport kartica će na Huawei pametnim telefonima biti dostupna na 21 jeziku, među kojima je, naravno, i hrvatski.

"Interes za esportom je u kontinuiranom porastu, a sada se dijelom i ubrzao zahvaljujući tome što mnogi od nas provode više vremena kod kuće. Igrači, entuzijasti i povremeni gledatelji žele s lakoćom pratiti i gledati esport na svojim mobilnim uređajima, posebno mlađe generacije. Zahvaljujući ekskluzivnom partnerstvu sa SofaScoreom, korisnicima Huawei pametnih telefona donosimo uzbudljivi svijet esporta. Sada mogu lako pratiti najnovije vijesti i rezultate u stvarnom vremenu putem virtualnog asistenta", istaknuo je Norman Mueller, direktor poslovnog razvoja za Huawei Mobile Services u Hrvatskoj.

"SofaScore je proizvod prvenstveno usmjeren na pružanje najboljeg korisničkog iskustva u praćenju i uživanja u sportu. Naglasak stavljamo ne samo na slušanje potreba naših korisnika, već i na pružanje dodatnih mogućnosti te stvaranje wow trenutka. Naše partnerstvo s Huaweijem istinski je dokaz te filozofije. Krenuli smo u esports arenu pružajući najbolje moguće iskustvo za naše sadašnje i buduće korisnike. Esport kartica te odlični rezultati dosadašnjeg korištenja iste dokazuju nam da idemo u pravom smjeru", rekao je Ivan Bešlić, suosnivač i glavni operativni direktor SofaScorea.