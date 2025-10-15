Strava se oglasila o sukobu s Garminom: "Ne slažemo se, ali ćemo popustiti"

Nakon tjedana šutnje, Strava je potvrdila da će udovoljiti Garminovim zahtjevima za brendiranjem, unatoč neslaganju. Promjena će utjecati na sve korisnike, ne samo one s Garmin uređajima

Nakon višetjedne napetosti i javne prepirke, popularna fitness aplikacija Strava napokon je prekinula šutnju o svom sukobu s tehnološkim divom Garminom. U izjavi za TechRadar, tvrtka je otkrila svoje sljedeće korake, potvrđujući da će, unatoč neslaganju, ipak popustiti nekim od Garminovih zahtjeva.

Za one koji nisu upoznati s pozadinom priče, važno je razlikovati dva odvojena sukoba. Prvi je tužba koju je Strava podigla protiv Garmina zbog navodnog kršenja patenata vezanih za funkcije "segmenata" i "toplinskih mapa" (heatmaps). Drugi, aktualniji problem, tiče se Garminovog zahtjeva da Strava jasno istakne njihov logo i brend na svakoj aktivnosti koja je zabilježena pomoću Garmin uređaja. Stravin pokušaj da na Redditu pridobije korisnike na svoju stranu neslavno je propao, jer su korisnici u više od 1.400 komentara jasno poručili da im je njihov skupi sat važniji od aplikacije.

U službenoj izjavi, Strava je pojasnila svoju odluku: "Iako se ne slažemo s opsežnim brendiranjem koje Garmin nameće, neprekinuta povezanost za dio naše zajednice koji koristi Garmin ostaje naš glavni prioritet. Također smo odlučili da ćemo, kako bismo bili pošteni, ubuduće dati slično priznanje svim našim partnerima čije uređaje koristite."

Ova izjava praktički znači kapitulaciju. Strava će implementirati Garminov logo na aktivnosti prenesene s njihovih uređaja, a kako bi zadržali privid ravnopravnosti, istu će funkcionalnost proširiti i na sve ostale partnere. To znači da ćete uskoro na svojim aktivnostima vidjeti i logotipe Applea, Samsunga, Suunta i drugih proizvođača pametnih satova i cikloračunala. Razlog za ovakav potez je jasan – ogroman postotak podataka na Stravi dolazi upravo s Garmin uređaja, a prekid te suradnje bio bi katastrofalan, pogotovo u svjetlu glasina da Strava razmatra izlazak na burzu.

Iako je ovime riješen problem brendiranja, sudbina odvojene tužbe koju je Strava podigla protiv Garmina zbog navodnog kršenja patenata i dalje je neizvjesna. Stručnjaci nagađaju da bi ovaj Stravin potez mogao biti uvod u tiho rješavanje spora izvan suda. U svakom slučaju, čini se da ljubitelji sporta ne moraju brinuti – njihovi omiljeni Garmin satovi sigurno neće biti povučeni s polica uoči blagdanske sezone kupovine.