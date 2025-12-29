Garmin Edge MTB - Laka sprava za teške terene

Edge MTB novo je najmanje biciklističko računalo predstavljeno unutar zacijelo najpoznatije linije "ciklokompjutera" na svijetu. Stvoreno je s idejom da ponudi robusnost i neke značajke potrebne brdskim biciklistima, a pojedine mogućnosti "općeg tipa" namjerno su izbačene, vjerojatno kako bi se napravila jasna funkcionalna distinkcija u odnosu na nešto jeftiniji Edge 540, odnosno malo skuplji (i još noviji) Edge 550. U tom procesu dobiven je nišni proizvod, koji će ciljanoj publici – jahačima trailova i krotiteljima spustova – ponuditi ono što želi, ali za veliku većinu će Edge 540 (i njegov nasljednik) biti svestranija, praktičnija te u konačnici prikladnija opcija. S Edge MTB-om na volanu odvozili smo preko tisuću jesenskih kilometara po brdima Hrvatskog zagorja i obroncima Medvednice, pa slijedi preko nekoliko dojmova "s terena".