Strava i Garmin na sudu, trkači u panici

Popularna fitness aplikacija podnijela je tužbu protiv proizvođača sportskih satova, tvrdeći da su prekršeni ključni patenti za praćenje ruta te traži trajnu zabranu prodaje većine njihovih uređaja

Sandro Vrbanus srijeda, 8. listopada 2025. u 11:02

Kompanija Strava, poznata po svojoj aplikaciji za praćenje sportskih aktivnosti, podnijela je krajem rujna tužbu protiv Garmina, jednog od najvećih proizvođača pametnih satova i GPS uređaja. U tužbi, podnesenoj saveznom sudu u Coloradu, Strava tvrdi da je Garmin prekršio njezine patente za dvije popularne ključne funkcije praćenja aktivnosti: segmente i toplinske mape ("heatmap").

Bog toga tužitelj od suda traži prilično drastičnu mjeru – trajnu zabranu prodaje gotovo svih Garminovih fitness satova i biciklističkih računala koji sadrže spornu tehnologiju. Ovaj pravni sukob iznenadio je mnoge, s obzirom na to da su Strava i Garmin dugogodišnji partneri u svijetu fitness tehnologije. Njihova suradnja datira još od 2015. godine, kada su sklopili ugovor o korištenju funkcije Strava Live Segments na Garminovim uređajima, što je korisnicima omogućilo praćenje popularnih dionica u stvarnom vremenu.

Kršenje ugovora i patenata

Prema navodima iz tužbe, Strava tvrdi da Garmin nije samo koristio njihovu licenciranu tehnologiju, već ju je iskoristio i za razvoj vlastitih, konkurentskih verzija funkcija na načine koje im oni nisu odobrili niti licencirali. Konkretno, spominju se Garminove funkcije praćenja segmenata trasa, popularnosti ruta i toplinske mape, sve dostupno u aplikaciji Garmin Connect.

Strava navodi da im postupanje Garmina nanosi "nepopravljivu štetu", uključujući gubitak prihoda, narušavanje konkurentske prednosti te da šteti ugledu brenda. U tužbi se ističe da je Strava pisanim putem obavijestila Garmin o kršenju patenata i ugovora u lipnju i srpnju 2025. godine, ali da je Garmin nastavio s navedenom praksom. Zbog toga Strava sada traži sudsku zabranu i tvrdi da samo novčana naknada ne može nadoknaditi nastalu štetu.

Stvarni motivi možda su drugačiji

Iako tužba kao glavni razlog navodi kršenje patenata, analitičari i mediji spekuliraju o dubljim motivima ovog sukoba. Prema nekim izvorima, stvarni okidač za tužbu mogla bi biti nedavna promjena Garminovih pravila za API partnere, koja zahtijevaju da Garminov logo bude vidljivo prikazan na svakom treningu, grafikonu ili slici podijeljenoj s Garmin uređaja, što je potez kojem se Strava protivi.

Garmin sat za trčanje i Strava za praćenje aktivnosti gotovo pa su "zlatni standard" za rekretativne i profesionalne trkače

Pravni problemi zabrinuli su i korisnike, primarno trkače koji u velikoj mjeri prate svoje aktivnosti na Garminovim sportskim satovima, ali ih potom i sinkroniziraju na aplikaciju Strava, kako bi se uspoređivali s prijateljima, sudjelovali u izazovima i slično. Tužba dolazi i u vrijeme vrhunca trkačke sezone, u kojoj se organiziraju brojni maratoni i slične utrke, s desecima tisuća prijavljenih sudionika.

Od 1. studenoga kraj sinkronizacije?

Dođe li do velikog "razvoda" inače složnih partnera, mnogi se već plaše da bi im se aktivnosti s Garminovih satova mogle prestati učitavati u Stravu, odnosno da bi s omiljene aplikacije morali prijeći na neku drugu, Garminovu ili trećih strana. To bi se moglo dogoditi već 1. studenoga. Garmin je, prema navodima iz Strave, zaprijetio da će im tog datuma ukinuti pristup svojem API-ju ako oni ne implementiraju tražene promjene. Garminov logotip, prema njima, mora biti vidljivo prikazan na "svakom objavljenom treningu, ekranu, grafikonu, slici ili kartici za dijeljenje" koja potječe s Garminovog uređaja.

U slučaju da se to dogodi, korisnici obiju tehnologija bi i dalje imali mogućnost ručnog prijenosa podataka sa sata na aplikaciju, preuzimanjem .fit datoteke s Garmin Connecta i njezinim "ručnim" učitavanjem na Stravu, no to je značajno kompliciraniji proces.



